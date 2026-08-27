Detienen en Querétaro a Sujeto que Presuntamente Abusó de su Hija Menor en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ejecutó una orden de aprehensión en contra de Ricardo 'N' quien es señalado de presuntamente abusar de una adolescente en el municipio de Huauchinango.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el hombre habría realizado actos de naturaleza sexual en contra de la víctima quien fue identificada como su hija.

Los hechos ocurrieron en la Sierra Norte de Puebla el 5 de noviembre de 2022, cuando la menor tenía 14 años de edad; Derivado a este delito, se presentó una denuncia para detener al responsable de la agresión.

Los agentes de investigación recabaron las pruebas necesarias, entre ellas estudios médicos y entrevistas a la afectada, y una vez terminadas las diligencias, la autoridad judicial otorgó la orden de aprehensión correspondiente.

Luego de casi cuatro años, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) logró localizar y detener a Ricardo 'N' en inmediaciones de el Parque Industrial Querétaro ubicado en el municipio queretano.

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Al padre de la víctima se le informó que fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada en agravio de una adolescente, por lo que lo trasladaron a Puebla para quedar a disposición del Juez de Control.

Durante esta intervención se solicitó la fecha y hora para la audiencia inicial en la que se determinará su responsabilidad en los hechos y por ende su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado (FGE) refrendó su compromiso de investigar los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, además de proteger la identidad de las víctimas y presentar ante la autoridad judicial los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades de Puebla hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de ponga en riesgo la integridad de los menores, para ello pueden comunicarse al número de emergencias 9-1-1 si la vida o la integridad física corre peligro en ese momento, o bien, través del 089 en donde pueden reportar los delitos las 24 horas del día. Además, este tipo de abuso puede ser reportado digitalmente en: Denuncia en Línea de la FGE Puebla.

Con información de N+

MCS