Seguridad

Detienen en Querétaro a Sujeto que Presuntamente Abusó de su Hija Menor en Puebla

Ricardo 'N' fue asegurado por su presunta responsabilidad en el delito ocurrido en agravio de una adolescente en el municipio de Huauchinango.

La Fiscalía de Puebla detuvo a un hombre por abuso a menor en Huauchinango.La Fiscalía de Puebla detuvo a un hombre por presunto abuso contra una menor. Foto: N+ | Ilustrativa

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Luego de cuatro años, arrestan a Ricardo 'N' por presunto abuso a su hija en Puebla. La Fiscalía procederá con las audiencias corrrespondientes.

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