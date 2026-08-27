Seguridad

Detienen a 7 Personas con Armamento y Cartuchos Útiles en Guanajuato

La Secretaría de la Defensa Nacional realizó tres cateos en varios puntos del estado.

Lo aseguraron fue presentado ante las autoridades correspondientes.Foto: Ejército

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