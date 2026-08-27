Detienen a 7 Personas con Armamento y Cartuchos Útiles en Guanajuato

Elementos de varias corporaciones de Seguridad lograron detener a siete hombres durante tres cateos en los municipios de San Miguel de Allende, Victoria y Dolores Hidalgo, como parte de un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades estatales, donde se aseguran armas, vehículos y drogas.

En estos operativos participaron elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano en coordinación con la Armada, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General de Justicia del Estado

De acuerdo a información de la Secretaría de la Defensa Nacional en estas acciones se encontraron 13 armas, 529 cartuchos, 37 cargadores, 2 vehículos, 760 gramos de un polvo blanco con características similares a la cocaína, 468 gramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, una dosis de una hierba verde con las características propias de la mariguana.

También, se informó que se encontró una cuatrimoto y equipo tecnológico, que era empleado para diversas actividades ilícitas en varios municipios de Guanajuato.

Por su parte, el parte informativo indicó que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Irapuato, donde se dará continuidad a las investigaciones pertinentes.