Detienen a 7 Personas con Armamento y Cartuchos Útiles en Guanajuato
La Secretaría de la Defensa Nacional realizó tres cateos en varios puntos del estado.
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Elementos de varias corporaciones de Seguridad lograron detener a siete hombres durante tres cateos en los municipios de San Miguel de Allende, Victoria y Dolores Hidalgo, como parte de un operativo coordinado entre fuerzas federales y autoridades estatales, donde se aseguran armas, vehículos y drogas.
En estos operativos participaron elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano en coordinación con la Armada, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General de Justicia del Estado
De acuerdo a información de la Secretaría de la Defensa Nacional en estas acciones se encontraron 13 armas, 529 cartuchos, 37 cargadores, 2 vehículos, 760 gramos de un polvo blanco con características similares a la cocaína, 468 gramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, una dosis de una hierba verde con las características propias de la mariguana.
También, se informó que se encontró una cuatrimoto y equipo tecnológico, que era empleado para diversas actividades ilícitas en varios municipios de Guanajuato.
Por su parte, el parte informativo indicó que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Irapuato, donde se dará continuidad a las investigaciones pertinentes.