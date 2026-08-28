Detienen a Sujeto con Cristal y Marihuana durante Cateo en Atltzayanca, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) informó que ejecutó una orden de cateo en un inmueble relacionado con la venta de droga en el municipio tlaxcalteca de Atltzayanca.

Derivado de esta inspección fue detenido Joaquín ‘N’ alias ‘Paco’, y aseguró posibles narcóticos, entre ellos sustancias con características de cristal y marihuana, además de un arma de fuego.

De acuerdo con la FGJE Tlaxcala, el sujeto arrestado, el arma de fuego y la droga decomisada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se realizan las investigaciones alrededor del caso.

De manera casi simultánea, en Puebla, tres personas fueron detenidas durante un operativo coordinado en un inmueble del municipio de Atlixco utilizado presuntamente como punto de almacenamiento y distribución de narcóticos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) desarticuló en las últimas horas el sitio donde fueron localizados en flagrancia de Lucio Ángel 'N', Jorge Luis 'N' y Juan 'N'.

Lo anterior fue resultado de un cateo ejecutado por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), en coordinación operativa con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva.

Con información de N+

GMAZ