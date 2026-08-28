Seguridad

Detienen a Sujeto con Cristal y Marihuana durante Cateo en Atltzayanca, Tlaxcala

Joaquín 'N' alias 'Paco' fue arrestado por el presunto delito de narcomenudeo y la droga asegurada fue puesta a disposición de las autoridades.

Detenido Joaquín N Paco Narcomenudeo Droga Cristal Marihuana Cateo Atltzayanca TlaxcalaDetienen a Presunto Narcomenudista durante Cateo en Atltzayanca, Tlaxcala. Foto: N+ | Ilustrativa

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Narcomenudeo en Tlaxcala: Detienen a Joaquín 'N' con cristal y marihuana tras cateo. La FGJE investiga el caso. Descubre los detalles de esta operación.

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