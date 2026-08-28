Seguridad

Internan en Centro de Rehabilitación a Joven que Provocó Incendio Durante Velorio

Elementos de la DPSM y agentes de la Unidad Violeta aseguraron a la mujer en la colonia Polvorera.

Internan en Centro de Rehabilitación a Joven que Provocó Incendio Durante VelorioElementos del Agrupamiento Violeta trasladaron a la joven a un centro especializado.

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