Luego de que una mujer fuera señalada por presuntamente provocar un incendio durante un velorio en la colonia Polvorera, en Torreón, se informó que la joven fue ingresada a un centro de rehabilitación con apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), después de que amenazara con incendiar nuevamente su casa.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Segunda, donde se reportó un incendio y se solicitó la presencia de las autoridades. Al lugar acudieron elementos de seguridad, quienes atendieron a la madre de la joven, identificada como Perla Ivon, luego de que solicitara apoyo debido a la conducta agresiva que presentaba su hija.

De acuerdo con la información disponible, los agentes tuvieron que asegurar a la joven, de 28 años, utilizando sogas y esposas para evitar que agrediera a sus familiares o a los elementos de las corporaciones de seguridad que se encontraban en el sitio.

Se dio a conocer que el fuego habría sido provocado de manera intencional por la joven quien supuestamente se encontraba bajo los efectos de narcóticos.

Posteriormente, agentes de la Unidad Violeta resguardaron a la joven y realizaron su traslado a un centro especializado, donde ingresó acompañada de su madre y su hermana con el objetivo de recibir atención y permanecer bajo supervisión especializada.