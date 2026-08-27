Acusan a Mario Alberto 'N' por Presuntamente Extorsionar Desde Penal de Veracruz

Un hombre identificado como Mario Alberto “N” fue vinculado a proceso en el municipio de Tuxpan, localizado en la zona norte del estado de Veracruz, luego de que la Fiscalía lo señalara por un delito relacionado con una presunta extorsión.

Se dio a conocer que los hechos que se encuentran bajo investigación ocurrieron el pasado viernes 17 de abril, cuando, según las indagatorias, el ahora procesado habría sido sorprendido al interior de un centro penitenciario en posesión de aparatos de comunicación.

Dicha situación derivó en la apertura del proceso penal 218/2026 y, tras la audiencia de continuación, un juez determinó mantenerlo sujeto a prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad.

Asimismo, las autoridades no han brindado mayor información acerca del detenido, por lo cual se desconoce el motivo por el que se encontraba recluido en un penal de la zona norte del estado, lugar desde donde presuntamente se habrían registrado los delitos que actualmente están siendo investigados.