Seguridad

Acusan a Mario Alberto 'N' por Presuntamente Extorsionar Desde Penal de Veracruz

La Fiscalía señaló a un hombre de realizar supuestos actos ilícitos con aparatos de comunicación desde un centro penitenciario localizado en el municipio de Tuxpan.

Vinculan a Proceso a Alberto 'N' por Presunta Extorsión Desde Penal de VeracruzEl ahora procesado fue sorprendido al interior de un centro penitenciario en posesión de aparatos de comunicación. Foto: FGE

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Desde un penal en Tuxpan, Alberto 'N' enfrenta cargos por extorsión. La Fiscalía investiga el uso de dispositivos de comunicación.

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