Investigan Posible Feminicidio de Estudiante Localizada sin Vida en Matamoros

Una mujer de 20 años fue localizada sin vida dentro de una vivienda en la colonia Chapultepec, frente a la Facultad de Odontología de la Universidad de Matamoros, en donde ella estudiaba.

La víctima fue identificada como María de los Ángeles Martínez Santos y fue localizada sin signos vitales el pasado miércoles al interior de un domicilio, con una grave lesión en el cuello, aparentemente provocada por un arma blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, fue el padre de María quien encontró el cuerpo, luego de que durante dos días intentaran comunicarse con ella sin obtener respuesta.

La joven era originaria de Nuevo Progreso, Tamaulipas. Tras el hallazgo, se notificó a las autoridades correspondientes, quienes acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y recabar los indicios necesarios.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Las autoridades continúan con las investigaciones para tratar de establecer cómo ocurrió la agresión y dar con el o los responsables.