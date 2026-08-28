Seguridad

Investigan Posible Feminicidio de Estudiante Localizada sin Vida en Matamoros

La víctima, originaria de Nuevo Progreso, fue encontrada por su padre luego de dos días sin establecer comunicación con ella.

Investigan Posible Feminicidio de Estudiante Localizada sin Vida en MatamorosInvestigan Posible Feminicidio de Estudiante Localizada sin Vida en Matamoros. Foto: N+

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María de los Ángeles, estudiante de 20 años, fue encontrada sin vida. Las autoridades investigan un posible feminicidio.

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Investigan Posible Feminicidio de Estudiante Localizada