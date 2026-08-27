Seguridad

Continúa Juicio por Caso de Maltrato a Mapache en Matamoros, Tamaulipas

Las autoridades informaron que continúan trabajando para que este tipo de casos se puedan viralizar y así se realicen las denuncias correspondientes.

Continúa Juicio por Caso de Maltrato a Mapache en Matamoros, TamaulipasContinúa Juicio por Caso de Maltrato a Mapache en Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

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El juicio por maltrato a un mapache en Matamoros avanza. Las autoridades buscan viralizar estos casos para fomentar denuncias y proteger la fauna.

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