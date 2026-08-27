Continúa Juicio por Caso de Maltrato a Mapache en Matamoros, Tamaulipas

El caso de maltrato animal sucedido en Matamoros ya arribó a los tribunales. De acuerdo con las autoridades, el pasado martes se realizó la primera audiencia ante un juez.

“Y sí fue víctima de quemaduras que lo llevaron a esta situación. Hace dos meses hicimos la denuncia ante la Fiscalía, se procedió con las investigaciones, este proceso ya quedó judicializado, ya está ante un juez”, Alberto Simone García, secretario de Medio Ambiente.

Las autoridades también informaron que la diligencia representa un avance dentro del proceso legal y aseguraron que se mantiene un seguimiento, ya que este tipo de casos nunca se había presentado en el municipio con una judicialización ante un juez.

Aunque no es el único caso de maltrato animal que se ha presentado en Matamoros, el secretario de Medio Ambiente señaló que la parte más importante para avanzar en este tema es realizar correctamente las denuncias ante las instancias pertinentes y fortalecer la atención a estos reportes.

Promover la protección de la fauna y avanzar en la cultura del respeto y cuidado hacia los animales es un trabajo que se busca impulsar día con día.