Presentan a Jenni Hermoso como Nueva Jugadora del Atlético de Madrid

Luego de varias semanas de especulaciones, por fin quedó claro dónde jugará la futbolista Jenni Hermoso la próxima temporada. El Atlético de Madrid Femenino dio a conocer que la campeona del mundo con España vestirá la playera rojiblanca hasta junio del 2027.

En efecto, Hermoso firmó contrato por un año y el fichaje se hizo oficial a través de las redes sociales del Atleti, que publicó videos e imágenes además de señalar que “el tercer capítulo de la era Jenni Hermoso comienza aquí”, luego de aprobar los exámenes médicos.

“Jenni Hermoso es nueva jugadora del Atlético de Madrid tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y la futbolista. La madrileña llega para reforzar la ofensiva de nuestro equipo hasta el 30 de junio de 2027", detalló el club en un comunicado.

Además de posar con la playera número 9, Jenni se dijo feliz de volver al club colchonero: “He tenido la suerte de elegir dónde estar y hoy me siento una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero".

El Atlético de Madrid también resaltó que "la carrera de Jenni Hermoso está cargada de éxitos tanto a nivel de clubes como de Selección Española, con la que cuenta con dos UEFA Nations League y una Copa del Mundo". Y además "fue un pilar en la consecución de nuestro último título de Liga" durante su segunda etapa.

Hermoso vuelve al Atlético luego de dar por concluida su aventura en la Liga MX Femenil: jugó para el Pachuca y posteriormente para los Tigres.

Jenni surgió de la cantera del Atlético de Madrid y debutó con el primer equipo en el 2006. Luego continuó su carrera en el Rayo Vallecano, Barcelona y París Saint-Germain, antes de volver al Atlético en la temporada 2018-19 y levantar el título de Liga y el trofeo de máxima goleadora con 24 tantos.

Así que 7 años después regresa al equipo que le dio su primera oportunidad como profesional. A sus 36 años de edad se dispone a jugar la que podría ser su última temporada, antes de decir adiós a las canchas.

Con información de N+