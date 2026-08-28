Deportes

Presentan a Jenni Hermoso como Nueva Jugadora del Atlético de Madrid

La futbolista española regresa al equipo colchonero luego de su paso por la Liga MX

Jenni Hermoso portará la playera del equipo colchonero por tercera vez.Jenni Hermoso portará la playera del equipo colchonero por tercera vez. Foto: Atlético de Madrid Femenino

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

A sus 36 años, Jenni Hermoso se prepara para un nuevo capítulo en su carrera como futbolista profesional

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+