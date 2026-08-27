Deportes

Mexicana Kenia Lechuga se Coronó Campeona del Mundial de Remo 2026 en Ámsterdam

La delegación mexicana cosechó tres medallas en los Campeonatos del Mundo de Remo 2026

Kenia Lechuga es la competidora de remo más premiada en la historia del deporte mexicano.Kenia Lechuga es la competidora de remo más premiada en la historia del deporte mexicano. Foto: Comité Olímpico Mexicano

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Kenia Lechuga hace historia en el remo mundial. Un logro que marca un antes y un después para el deporte tricolor.

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