Mexicana Kenia Lechuga se Coronó Campeona del Mundial de Remo 2026 en Ámsterdam

México vivió una una jornada histórica en las finales de los Campeonatos del Mundo de Remo 2026, que se disputan en Ámsterdam, Países Bajos. Los atletas tricolores se colgaron tres preseas: dos de oro y una de bronce.

Kenia Lechuga, la remera más laureada de la historia de México, se impuso en la prueba ligera y conquistó el título mundial que hasta ahora se le había resistido. La atleta tricolor se adelantó desde la salida y dominó la prueba de principio a fin, hasta cruzar la meta.

También Aylin Ibarra Maduena y Melissa Marquez llenaron de orgullo a México: firmaron un triunfo histórico en el doble scull ligero femenino. En una cerrada batalla con la dupla de Grecia, las remeras tricolores consiguieron el oro en Amsterdam.

Más tarde llegó la tercera presea para la delegación azteca: Alexis López se adjudicó el bronce en el scull individual ligero masculino. En la final, el griego Petros Gkaidatzis entró primero, seguido del uruguayo Felipe Kluver, quien fue campeón mundial en el 2025.

Hay que señalar que la actuación de los mexicanos este 27 de agosto es un nuevo hito para el remo nacional, ya que nunca antes se había conseguido más de una medalla en una misma edición del Mundial de Remo.

Respecto a Kenia Lechuga, todo indica que el oro es un brillante cierre a su etapa en la categoría ligera. La atleta quiere centrar su preparación en el scull individual femenino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Kenia Vanessa Lechuga Alanís ha participado en tres ediciones de los Juegos Olímpicos: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.​​ A sus 32 años de edad tiene la mira puesta en su cuarta participación, en Los Ángeles 2028.

Nacida el 26 de junio de 1994 en Monterrey, Lechuga empezó a remar desde pequeña. Ella misma cuenta cómo fueron sus inicios: “Yo me inicié en el remo porque soy de Santiago, Nuevo León. Justo donde está esa presa de La Boca. Yo vivía al otro lado de la carretera. Cuando estábamos en la secundaria, las autoridades nos invitaron y fue algo que me gustó mucho de inmediato porque estaba en contacto con el medio ambiente”.

Como la mayoría de los atletas en México, siempre tuvo dificultades para practicar su deporte y progresar, sobre todo en la parte económica: “Durante mucho tiempo he tenido que comprar todo mi material deportivo con mi dinero. Son de esas cositas que me impedían un poco entrenar y mejorar. Todos los ingresos que yo tengo siempre los invierto en mi deporte”.

Ganadora del oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Lechuga también fue subcampeona del Mundial de Remo 2023 en Belgrado, Serbia. Eran sus mayores logros hasta ahora que se coronó campeona de la Copa del Mundo 2026 en Amsterdam.

Con información de N+