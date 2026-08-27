Sorteo Champions League 2026 En Vivo: Así Quedan los Cruces al Momento
Con los 36 equipos ya clasificados para la fase de liga, el sorteo definirá los enfrentamientos de cada uno de los clubes para esta primera instancia del certamen
Con los 36 equipos ya clasificados para la fase de liga, el sorteo definirá los enfrentamientos de cada uno de los clubes para esta primera instancia del certamen
La temporada 2026-2027 del futbol europeo ya comenzó y ahora las competencias continentales les seguirán el paso. Pero antes de que los aficionados puedan disfrutar de los partidos, primero debe llevarse a cabo el sorteo para la fase de liga de la Champions League, tras el cual conoceremos los emparejamientos de cada equipo participante.
Recordemos que cada uno de los 36 clubes será colocado en uno de los cuatro bombos para el sorteo y se medirá con dos rivales de cada bombo. Es decir, cada equipo jugará un total de ocho partidos en la fase de liga (cuatro como local y cuatro como visitante). Cada bombo tiene 9 integrantes, los cuales se definieron en función de los puntos que han obtenido en competencias europeas en los últimos cinco años.
Así es como quedaron los bombos para el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League:
Bombo 1: PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid
Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Porto, Sporting Lisboa, Aston Villa, Manchester United, Club Brugge, Real Betis y PSV
Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar y Galatasaray
Bombo 4: Slavia Praga, Bratislava, Stuutgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Vikings y Sabah
Siguiendo las reglas del sorteo, mismas que señalan que todos los equipos deben enfrentarse a dos integrantes de cada bombo y cuya única restricción es no jugar contra clubes de su mismo país, así quedaron los cruces:
Bombo 1
Paris Saint-Germain vs Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava, Como.
Bayern Múnich vs Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo, Lille, Slavia Praga, Viking.
Real Madrid vs Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK, AEK Atenas.
Liverpool vs Atlético de Madrid, Inter de Milán, Club Brugge, FC Porto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, LASK.
Inter Milán vs Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Slovan Bratislava.
Manchester City vs PSG, Barcelona, Sporting CP, Porto, Napoli, Leipzig, AEK Atenas, Lens.
Arsenal vs Real Madrid, Bayern Múnich, Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Praga.
Barcelona vs Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah.
Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahçe, Bodo, Viking, Stuttgart.
Bombo 2
Borussia Dortmund vs Inter de Milán, Arsenal, Real Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo Glimt, AEK Atenas, Sabah.
Roma vs Real Madrid, PSG, Sporting CP, Manchester United, Lille, Fenerbahçe SK, Slovan Bratislava, AEK de Atenas.
Sporting CP vs Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK, Lens.
Aston Villa vs PSG, Barcelona, Dortmund, Club Brugge, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking, Slavia Praha.
Porto vs Manchester City, Liverpool, PSV, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praha, LASK.
Manchester United vs Bayern Múnich, Atleti, Roma, Sporting CP, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como.
Club Brugge vs Liverpool, Inter, Aston Villa, PSV, Bodo Glimt, Napoli, Lens, Stuttgart.
Real Betis vs Arsenal, Bayern Múnich, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Bratislava.
PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking.
Bombo 3
Feyenoord vs Inter de Milán, Barcelona, Porto, Real Betis, Leipzig, Galatasaray, Como, Viking.
Lille vs Bayern Múnich, Arsenal, Real Betis, Roma, Galatasaray, Bodo Glimt, Bratislava, Stuttgart.
Bodo Glimt vs Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Club Brugge, Lille, Napoli, Lask, Lens.
Napoli vs Arsenal, Manchester City, Club Brugge, Porto, Bodo Glimt, Villarreal, Viking, Sabah.
Leipzig vs Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar, Feyenoord, Lens, Como.
Villarreal vs Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah, Slavia Praga.
Fenerbahce vs Liverpool, Atlético de Madrid, Roma, Aston Villa, Villareal, Shakhtar, Salavia Praga, LASK.
Shakhtar vs Real Madrid, Inter de Milan, Sporting CP, PSV Eindhoven, Fenerbahce, Leipzig, AEK Athenas, Bratislava.
Galatasaray vs Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AEK Athenas.
Bombo 4
Slavia Praga vs Arsenal, Bayern Múnich, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahce, Lens, Sabah.
Bratislava vs Inter de Milán, PSG, Real Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart, LASK.
Stuttgart vs Atlético de Madrid, Inter de Milán, Club Brugge, PSV, Lille, Galatasaray, Viking, Bratislava.
AEK Athenas vs Real Madrid, Manchester City, Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK, Como, Bratislava.
LASK vs Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting CP, Femerbahce, Bodo Glimt, Bratislava, AEK Athenas.
Como vs Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester United, Real Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Athenas, Lens.
Lens vs Manchester City, Liverpool, Sporting CP, Club Brugge, Bodo Glimt, Leipzig, Como, Slavia Praha.
Viking vs Bayern Múnich, Atlético de Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah, Stuutgart.
Sabah vs Barcelona, Arsenal, Dortmund, Manchester United, Napoli, Villarreal, Slavia Praha, Viking.
Cabe destacar que 4 de esos partidos los jugaría como visitante y 4 como local.
Este año, el sorteo para la fase de liga de la UEFA Champions League se lleva a cabo en el Foro Grimaldi de Mónaco, recinto que este jueves 27 de agosto alberga el destino de los 36 clubes participantes.
FBPT
CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026