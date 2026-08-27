Deportes

Sorteo Champions League 2026 En Vivo: Así Quedan los Cruces al Momento

Con los 36 equipos ya clasificados para la fase de liga, el sorteo definirá los enfrentamientos de cada uno de los clubes para esta primera instancia del certamen

Trofeo de la UEFA Champions LeagueFoto: Getty Images
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