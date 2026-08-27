Se Forma la Tormenta Tropical Dolly y Conagua Detalla su Ubicación y Trayectoria

Una nueva tormenta tropical se formó en aguas del océano Atlántico, por lo que autoridades meteorológicas nacionales e internacionales informaron en dónde se localiza y si es que representa peligro para México.

Se trata de Dolly, el cuarto sistema con nombre que se desarrolla en este litoral en la actual temporada de ciclones tropicales 2026.

Antes se formaron en este océano las tormentas Arthur, Bertha y Cristobal, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En redes sociales, tanto el organismo como el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informaron que Dolly se formó sobre el Atlántico tropical central, antes de las 09:00 horas tiempo del centro de México.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su ubicación exacta y trayectoria prevista.

Esta mañana, el ciclón se localizó a 2 mil 505 kilómetros (km) al este de las islas Sotavento y a 5 mil 155 km al este de Cancún, Quintana Roo.

Esta mañana se formó la #TormentaTropical #Dolly en el océano #Atlantico central. Se localiza a 5 mil 155 km al este de Cancún, #QuintanaRoo. Debido a su distancia, no genera efectos en #México. Más información de este sistema, en el gráfico pic.twitter.com/nEdW7kL9m1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2026

Dolly se desplaza hacia el oeste a 39 km/h y debido a su distancia, no representa peligro para territorio mexicano, indicó el SMN.

Por esa misma razón, no se emitieron zonas de vigilancia o recomendaciones, y tampoco se pronosticaron lluvias.

De acuerdo con el pronóstico, Dolly permanecerá en aguas del Atlántico como tormenta tropical hasta la mañana del 29 de agosto, y ese mismo día por la tarde se degradará a ciclón post-tropical, a 2 mil 910 km al este de Cancún.

Para la actual temporada de ciclones tropicales, el SMN previó la formación de entre 11 y 15 fenómenos meteorológicos en el Atlántico.

De ellos, entre 7 y 8 serían tormentas tropicales; entre 3 y 5 serían huracanes fuertes (categoría 1 o 2) y entre 1 y 2 serían huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5).

SPB