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Lluvias Fuertes Amenazan a 15 Estados este Viernes; Alertan por Inundaciones

Autoridades recomiendan ubicar con anticipación las rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos

Inundación por lluvia en AcapulcoInundación por lluvia en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Protección Civil alerta: lluvias fuertes en 15 estados, el agua puede arrastrar autos. Identifica rutas de evacuación y refugios para estar preparado.

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