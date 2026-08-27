Trump Firma Orden Ejecutiva para Cambiar Nombre del Lago Ontario por ‘Lago América’

Durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para llamar ahora “Lago América” al Lago de Ontario, aunque esta medida no obliga a Canadá a adoptar la denominación.

La decisión del mandatario estadounidense se da en medio de la intensificación de la guerra comercial con su vecino del norte, específicamente en el tema de los aranceles.

Su orden ejecutiva será para actualizar la denominación del lago solamente en los registros del Servicio Estadounidense de Nomenclatura Geográfica.

"Sobre el cambio a ‘Lago de América’, es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo", aseguró durante la firma.

Trump había lanzado desde el martes la amenaza a través de las redes sociales, un día después de que se enfrascara en una guerra de declaraciones con el jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford.

Mapa del lago Ontario. Gráfico: N+

La nueva medida recuerda a la decisión que tomó Trump el año pasado de cambiar el nombre del golfo de México por el de "golfo de América".

Precisamente sobre eso, el mandatario republicano comentó: "Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos".

En cuanto al tema de Canadá, Trump insistió en que no cree “que sus representantes hagan un trabajo adecuado", y volvió a amenazar con imponer aranceles.

"Vamos a imponer aranceles a sus automóviles que llegan en cantidades considerables, porque queremos fabricar los coches aquí. Ellos pueden fabricar sus propios coches si quieren, y pueden seguir fabricándolos para Canadá. Pero no queremos que fabriquen coches para los Estados Unidos de América. Es muy sencillo. Lo mismo ocurre con muchos otros productos", abundó.

Además, insistió en que el país norteamericano "se ha estado aprovechando de Estados Unidos en materia comercial desde hace mucho tiempo, lamentablemente".

El lago Ontario, uno de los cinco Grandes Lagos de América del Norte, limita tanto con la provincia canadiense de Ontario como con el estado estadounidense de Nueva York.

Horas después de que Trump firmara la orden ejecutiva, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) respondió que designaría oficialmente “al antiguo lago Ontario como lago América en todos los documentos electrónicos oficiales”.

Con información de agencias.

SPB