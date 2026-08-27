Internacional

Trump Firma Orden Ejecutiva para Cambiar Nombre del Lago Ontario por ‘Lago América’

La medida se da en el marco de una crisis arancelaria entre Estados Unidos y Canadá

Trump muestra una orden ejecutiva que firmó en la Casa Blanca para cambiar el nombre del lago Ontario a lago América. Foto: ReutersTrump muestra una orden ejecutiva que firmó en la Casa Blanca para cambiar el nombre del lago Ontario a lago América. Foto: Reuters

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