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Temblor Sacude la Frontera de Perú y Ecuador

El sismo tuvo su epicentro al noroeste de la población de Zorritos, en la región de Tumbes

SismógrafoSismógrafo. Foto: Reuters | Archivo

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Temblor en Sudamérica: un sismo de 4.7 se sintió fuerte en Zorritos, Perú. Descubre cómo el Anillo de Fuego influye en la actividad sísmica de la región.

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