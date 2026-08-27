Temblor Sacude la Frontera de Perú y Ecuador

Sudamérica fue escenario de un nuevo sismo de magnitud 4.7, informó de forma preliminar el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con las autoridades, el epicentro del sismo fue a 22 kilómetros al noroeste de la población de Zorritos, en la zona norte de Tumbes, en Perú, que colinda con Ecuador.

La intensidad del temblor, ocurrido a las 12:09 hora local, se percibió de moderada a fuerte en Zorritos.

Después, el Instituto Geofísico del Perú reportó dos temblores más: uno en Zamurilla, de magnitud 4.2; y otro en Tarata, de 4.1.

México, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador son algunos de los países latinoamericanos que se ubican dentro del Anillo de Fuego, un cinturón que recorre gran área del Océano Pacífico, donde se produce el 80% de la actividad sísmica mundial, por la interacción de distintas placas tectónicas.

En 2007, en Perú se registró un terremoto de magnitud 7.9, con epicentro en Ica, que causó la muerte de unas 500 personas y severos daños materiales.

Con información de N+ y EFE.

RMT