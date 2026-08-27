SSN Informa Dónde Se Registraron Sismos en México

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró diversos temblores en el país desde la madrugada y detalló cuál es su magnitud y epicentro.

México se encuentra en una zona de actividad sísmica debido a la interacción de distintas placas tectónicas, por lo que suelen ocurrir movimientos telúricos.

De acuerdo con el reporte del SSN, uno de los movimientos registrados durante la madrugada tuvo una magnitud de 4.0 y ocurrió a las 00:45 horas, con epicentro a 19 km al noroeste de Mapastepec, Chiapas.

También, hubo dos sismos de la misma magnitud en las primeras horas de este jueves.

El primer movimiento ocurrió a las 4:08:05 horas, con epicentro ubicado a 13 km al sureste de Matías Romero, Oaxaca. El sismo tuvo una profundidad de 109.6 km.

Horas después, a las 5:31:41 horas, otro temblor de magnitud 4.1 fue registrado en Veracruz. Su epicentro se ubicó a 52 kilómetros al suroeste de Sayula de Alemán, con una profundidad de 121.2 km.

Ante un sismo, Protección Civil recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y seguir las indicaciones oficiales. También es importante identificar previamente las zonas de menor riesgo y las rutas de evacuación del lugar donde se permanece.

FBPT