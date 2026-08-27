Internacional

China Evacúa Localidades del Tíbet Por Riesgo de Inundación tras Riada en Nepal

Autoridades toman acciones ante el peligro por el desbordamiento de un lago

Riada azota varias zonas de NepalLa riada azotó varias zonas de la frontera entre Nepal y China. Foto: Reuters

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China evacúa el Tíbet tras riada en Nepal: riesgo de inundación por lago desbordado. Autoridades advierten amenaza para localidades cercanas. Más de 550 turistas evacuados.

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