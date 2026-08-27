China Evacúa Localidades del Tíbet Por Riesgo de Inundación tras Riada en Nepal

Luego de la riada que dejó más de 360 muertos y miles de desaparecidos en Nepal, China ordenó salir de varias localidades en el Tíbet por la posible ruptura de un lago que se formó cerca de un río procedente del territorio nepalí.

El lago se juntó con un caudal en el Tíbet y al menos dos millones de metros cúbicos de agua se han acumulado, según autoridades de China.

El agua empezó a desbordarse y el nivel podría aumentar con otros tres millones cúbicos de agua que se podrían acumular en los próximos tres días. Se prevé que el caudal alcance su punto máximo el próximo 1 de septiembre.

Las autoridades estimaron que la barrera natural alcanzó unos 50 metros de altura y más de tres kilómetros de longitud. Advirtieron que supone una grave amenaza para las zonas situadas abajo del lago.

El Departamento de Recursos Naturales del Tíbet informó que los habitantes de varias localidades cercanas están bajo amenaza, por lo que fueron trasladados a lugares seguros. Más de 550 turistas también fueron evacuados del condado de Gyirong.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tragedia Natural en Nepal Deja 160 Muertos, Desparecidos y Daños Materiales

El desastre se originó por el desprendimiento de una masa de hielo en una zona glaciar de Nepal, a entre 5,200 y 5,500 metros de altitud, determinó el Ministerio chino de Recursos Naturales.

La masa arrastró materiales glaciares y bajó a gran velocidad hasta convertirse en un flujo de fragmentos de rocas y posteriormente en un río de lodo que alcanzó el puerto fronterizo de Gyirong tras recorrer unos 20 kilómetros en apenas siete minutos.

La riada azotó el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, en Nepal, y el condado de Gyirong, al suroeste del Tíbet, donde continúan las labores de búsqueda y rescate.

Con información de EFE.

RMT