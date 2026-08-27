Afirman que CIA Advirtió a Rusia que No Atacara a la OTAN; Kremlin lo Niega

El Kremlin calificó de "historias alarmistas" las informaciones de la prensa estadounidense de que una inusual visita del director de la CIA esta semana a Moscú tuvo por objeto disuadir a Rusia de atacar a la OTAN.

"Actualmente se publican muchas noticias alarmistas. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien afirmó que Moscú enfrenta una "agresión" de los países europeos.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el martes en Moscú con oficiales rusos de inteligencia.

El diario Wall Street Journal y la cadena CBS informaron el miércoles que Ratcliffe buscó disuadir a Rusia de atacar un país miembro de la OTAN, ya que las evaluaciones de la inteligencia indican que Moscú podría intentar poner a prueba a la alianza.

El WSJ detalló que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría desafiar a la OTAN con un "ataque limitado" los próxmos días.

Previamente, el rotativo dijo que la visita se produjo después de nuevas evaluaciones de inteligencia estadounidenses, según las cuales Putin podría tratar de poner a prueba la determinación de la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado en los próximos años.

Serguéi Narishkin, jefe del servicio ⁠de inteligencia exterior ruso SVR, dijo el jueves que había mantenido una "reunión de ​trabajo" con el director de la CIA, ‌John Ratcliffe, en Moscú esta semana y que habían abordado asuntos delicados y no especificados que entran ⁠dentro del ámbito de competencia de sus respectivos servicios de inteligencia.

Narishkin señaló que el hecho de que se hubieran ⁠reunido no tenía nada de inusual.

El jefe de la CIA también planteó la cuestión de Irán durante las conversaciones y advirtió de sanciones adicionales si el estrecho de Ormuz no reabre al tráfico marítimo, indicó CBS News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El presidente Donald Trump calificó la visita de Ratcliffe, ​que ​se produjo mientras la guerra en Ucrania se prolonga y los esfuerzos por alcanzar una paz duradera entre ​Estados Unidos e Irán se han estancado, como "semirrutinaria", y el Kremlin se ‌a mostrado muy reservado sobre lo que se discutió.

Este jueves, el portavoz del Kremlin sostuvo que Rusia continúa con su "operación militar especial", el término oficial para la ofensiva lanzada en febrero de 2022 contra Ucrania.

"Rusia hubiera preferido alcanzar sus objetivos por medios pacíficos, pero dado que eso no es posible, continúa con su operación militar especial. Esto es para garantizar su seguridad e intereses", declaró Peskov a periodistas.

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto están en punto muerto.

ASJ