Internacional

Afirman que CIA Advirtió a Rusia que No Atacara a la OTAN; Kremlin lo Niega

Serguéi Narishkin, jefe del servicio de inteligencia exterior ruso SVR, dijo que se reunió con John Ratcliffe en Moscú y que trataron "asuntos delicados"

KremlinEl jefe de inteligencia ruso señaló que el hecho de que se hubieran reunido con su homólogo no tenía nada de inusual. Foto: Reuters.

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