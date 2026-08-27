Reportan 1,381 Desaparecidos Tras Riada en Límites de Nepal y China

Al menos 1,381 personas fueron reportadas como desaparecidas, después de que una inundación mortal arrasara la frontera de Nepal con la región autónoma china de Tíbet, donde equipos de rescate buscan este jueves a posibles víctimas entre los escombros de lodo y piedras.

De esa cifra, 823 personas fueron registradas por la agencia de gestión de desastres de Nepal, incluidos 579 son turistas, tanto nepalíes como extranjeros, según se indicó en un informe operativo.

Tras la catástrofe, al menos 165 personas han sido confirmadas como muertas tanto en Nepal como en China, país donde se reportan otros 558 desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, según un balance oficial dado a conocer por la televisión pública CCTV.

La cadena china no precisó las nacionalidades de las personas no localizadas en esta tragedia, ocurrida el miércoles en un puesto fronterizo.

Un aterrador video de vigilancia tomado desde el lado chino de la frontera muestra cómo, el miércoles por la mañana, una feroz pared de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corren para salvar su vida.

La riada arrastró autobuses y autos con total facilidad. El ruidoso torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, azotó aldeas y pueblos a lo largo del curso de dos ríos, el Bhote Koshi y el Trishuli, en un área donde la policía nepalí dijo que ya recuperó 162 cuerpos.

El desastre en Nepal y el Tíbet no es un hecho aislado. El sistema fluvial Lhende Khola se ha desbordado dos veces en apenas 14 meses, y el sistema glaciar del Himalaya, cada vez más inestable, amenaza a comunidades, infraestructura y suministros de agua en una de las regiones más densamente pobladas del mundo.

La región registró inundaciones repentinas similares en agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el Tíbet se desbordó debido a las altas temperaturas. Nueve personas murieron y se registraron daños en infraestructura crucial, incluido un puente que conecta Nepal y China.

Imágenes captadas por drones en Nepal mostraron caminos destruidos y construcciones sepultadas por unas aguas embravecidas del color del cemento mojado.

Los empinados valles de la región son arterias económicas y corredores de viaje, pero resultan precarios cuando ocurre un desastre. Las imágenes mostraban lo que parecían ser los segundos pisos de edificios en el distrito nepalí de Nuwakot, uno de los más afectados, cubiertos de barro tras el paso del torrente.

Los escombros colgaban de ramas y cables, los vehículos quedaron enterrados y algunos sobrevivientes atónitos estaban cubiertos de lodo. Las inundaciones obligaron a suspender los viajes en algunas zonas.

Hubo poco tiempo para huir.

"Cuando llegué al bazar de Dhunge, en media hora llegó la crecida y dañó todo el mercado. La gente se estaba preparando para ir a la oficina en ese momento", dijo el residente Shoyam Rajbhandari.

"No sabemos cuántas personas están desaparecidas o muertas", añadió.

Desde primera hora de la mañana desplegaron helicópteros militares y privados. El ejército nepalí ha rescatado a más de 100 personas de las zonas afectadas por las inundaciones mediante operaciones en helicóptero la mañana del jueves, indicó su portavoz, el general de brigada Raja Ram Basnet.

Al menos ocho extranjeros fueron trasladados por aire a la capital, Katmandú, apuntó agregando que equipos militares también evacuaron a personas atrapadas dentro de instalaciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Trishuli.

Los rescatistas encontraron cuerpos unos 100 kilómetros río abajo de la zona del desastre, en el distrito de Chitwan. Decenas de heridos han sido trasladados a Katmandú para recibir atención médica avanzada.

En Tíbet, un deslave registrado el miércoles cerca del cruce fronterizo terrestre del puerto de Gyirong dejó lodo en las zonas circundantes con una profundidad media de más de 1.5 metros, y en algunos tramos de carretera superaba los 2 metros, informó el jueves la televisora estatal china CCTV. Los accesos al puerto sufrieron daños y las comunicaciones se cortaron, agregó. Con la lluvia ligera que seguía cayendo en la zona, podrían producirse colapsos secundarios o deslizamientos de tierras, apuntó.

De acuerdo con CCTV, se ha descubierto un lago de contención en dirección al puerto, lo que plantea desafíos para la operación de rescate. Las autoridades chinas movilizaron un gran avión de transporte militar para enviar un equipo a la región, reportó.

En Nepal, las autoridades habían señalado que cientos de extranjeros fueron reportados como desaparecidos, incluyendo ciudadanos de India que peregrinaban al monte Kailash en Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes.

La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, dijo a reporteros el jueves que al menos 34 australianos que participaban en peregrinaciones y excursiones de senderismo estaban desaparecidos.

Por su parte, el ministerio de Exteriores de Malasia elevó el jueves su cifra de desaparecidos: dijo que 55 malasios están ahora ilocalizables en en Katmandú y que los graves daños en la infraestructura están obstaculizando los empeños por contactarlos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó primero de un sismo de magnitud 4.4 a primera hora del miércoles, a unos 66 kilómetros al norte de Katmandú, cerca de la frontera. Más tarde actualizó su análisis para decir que el evento sísmico que midió fue en realidad un colapso glaciar de magnitud 5.2, lo que envió escombros río abajo y generó un impacto catastrófico en las comunidades. El USGS apuntó que se basó en datos de estaciones sísmicas cercanas, ondas sísmicas de período largo e imágenes satelitales, y que no se había producido ningún terremoto.

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, dijeron que una avalancha procedente de un glaciar probablemente causó la inundación repentina del miércoles.

La cordillera del Himalaya se extiende por varios países del sur de Asia y alberga muchos de los picos más altos del mundo y de los glaciares que quedan.

Las empinadas laderas y los frondosos valles bajo la cordillera del Himalaya son especialmente vulnerables a las inundaciones y los deslaves. Fenómenos meteorológicos extremos, como los intensos monzones y el derretimiento de glaciares, se han vuelto más comunes debido al calentamiento global provocado por el ser humano.

Investigadores en Katmandú hallaron este año que los glaciares en toda la región del Hindu Kush himalaya se están derritiendo más rápido, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000. La amenaza del derretimiento de los glaciares se ha convertido en una preocupación mundial.

ASJ