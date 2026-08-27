Accidentes

Niño es Encontrado Flotando en Alberca de Zapopan; Se Encuentra Grave

Un menor de 6 años se reporta en estado delicado de salud tras ser localizado inconsciente en una piscina del fraccionamiento Valle Imperial

Niño es localizado en albercaNiño es localizado en alberca de Zapopan. Foto: N+

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Niño de 6 años encontrado flotando en una alberca del fraccionamiento Valle Imperial.

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