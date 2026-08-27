Niño es Encontrado Flotando en Alberca de Zapopan; Se Encuentra Grave

Un niño de 6 años fue localizado inconsciente y flotando en la alberca de la casa club del fraccionamiento Valle Imperial, en el municipio de Zapopan.

Personas que se encontraban en el lugar se percataron que el menor se encontraba dentro de la piscina y rápidamente lo sacaron del agua.

De inmediato comenzaron a realizarle maniobras de reanimación, mientras otras personas solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Tras recibir las primeras atenciones, el menor logró ser estabilizado por los cuerpos de emergencia y posteriormente fue trasladado en condiciones críticas de salud a la Cruz Verde Niña Eva, donde permaneció durante varias horas bajo atención médica.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrió el incidente ni cuánto tiempo permaneció el niño dentro del agua antes de ser localizado.

El caso ocurrió después de un hecho similar registrado en Guadalajara. El pasado jueves 20 de agosto, un niño de 4 años fue localizado flotando en una alberca de la colonia Agustín Yáñez, mientras se encontraba en una celebración por su cumpleaños.

El menor también fue auxiliado y trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento, continúa hospitalizado.