Accidentes

Niño de 6 Años Muere Ahogado en Alberca de Terraza de Tlaquepaque, Jalisco

Niño de 6 años murió ahogado en una terraza de San Pedro Tlaquepaque, luego de que sus padres lo descuidaron unos minutos y lo hallaron flotando en el agua

Hospital en El Salto, JaliscoNiño pierde la vida al ahogarse en Tlajomulco. Foto: N+

Destacado

Niño de 6 años muere ahogado en una alberca mientras sus padres lo perdieron de vista por unos minutos

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+