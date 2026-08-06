Niño de 6 Años Muere Ahogado en Alberca de Terraza de Tlaquepaque, Jalisco

Un niño de seis años perdió la vida por al ahogarse mientras sus padres y otros familiares asistían a un evento en una terraza ubicada en la colonia La Nueva Aurora de San Pedro Tlaquepaque. De acuerdo con los primeros reportes, los padres se descuidaron algunos minutos y, al buscarlo, lo encontraron flotando en el agua.

Tras el hallazgo, lo tomaron en brazos y lo trasladaron de inmediato a una clínica particular en la colonia Santa Rosa del Valle, en El Salto, Jalisco.

Al arribar al nosocomio los médicos ya nada pudieron hacer, pues el menor había fallecido por inmersión. Personal del hospital notificó lo ocurrido a las autoridades municipales.

¿Qué otras muertes por ahogamiento se han registrado recientemente?

El martes 4 de agosto, Dustin, de 15 años, cayó al arroyo Osorio, en la Barranca de Oblatos, en Guadalajara. Fue la mañana de este miércoles 5 de agosto, alrededor de las 7:40 horas, cuando su cuerpo fue localizado en la zona conocida como Los Baños, confirmándose su fallecimiento.

En las labores de búsqueda y recuperación participaron elementos de Bomberos de Guadalajara y de Bomberos de Tonalá.

