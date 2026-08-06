Muere Motociclista Tras Accidente en Avenida Raúl Salinas en Escobedo, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida luego de verse involucrado en un accidente vial registrado sobre la avenida Raúl Salinas, a la altura de Acueducto, en el municipio de Escobedo, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y de investigación.

El percance ocurrió frente al sector de Jardines de Sendero, donde el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el pavimento. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada por las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Escobedo, así como personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes acordonaron el área para preservar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.

Inician investigaciones por muerte de motociclista

Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de indicios y recabaron evidencia para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el motociclista fue impactado por otro vehículo o si el hecho se derivó de un derrape, por lo que ambas líneas de investigación permanecen abiertas mientras concluyen los peritajes.

La circulación en la avenida Raúl Salinas registró afectaciones durante las labores de las autoridades, por lo que se recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas mientras se efectuaba el levantamiento del cuerpo y el procesamiento de la escena.