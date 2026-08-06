Accidentes

Muere Motociclista Tras Accidente en Avenida Raúl Salinas en Escobedo, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida la mañana de este miércoles tras sufrir un accidente sobre la avenida Raúl Salinas,

Muere motociclista en EscobedoMuere motociclista en Escobedo. Foto: N+

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