Accidentes

Hombre Muere Ahogado en Playa de Cazones, al Norte de Veracruz

Un hombre que perdió la vida en la Playa Azul del municipio de Cazones generó la movilización de cuerpos de emergencias y autoridades. Hasta el momento, la identidad de la víctima aún se desconoce.

Hombre Muere Ahogado en Playa de Cazones, al Norte de VeracruzEl cuerpo de la víctima fue trasladado al SEMEFO, a la espera de ser identificado. Foto: N+

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Muere ahogado en Playa Azul, Cazones. La víctima, un hombre de 50 años, aún no ha sido identificada. Autoridades arribaron al sitio de los hechos.

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