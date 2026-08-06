Hombre Muere Ahogado en Playa de Cazones, al Norte de Veracruz

Durante la tarde de este miércoles cinco de agosto se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades hasta la zona de playas del municipio de Cazones debido al reporte en el que se informaba de la presencia de una persona sin vida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Rescatan a Menor de Ahogarse en Playa de Boca del Río, Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de una persona del sexo masculino de aproximadamente 50 años, quien presuntamente murió ahogado en la Playa Azul, la cual pertenece al municipio anteriormente mencionado y que se encuentra ubicada en la zona norte del estado de Veracruz.

Derivado de estos hechos, elementos de Protección Civil del municipio de Cazones arribaron al lugar de los hechos para atender la emergencia y brindar los primeros auxilios a la persona que sufrió el ahogamiento; sin embargo, pese a los esfuerzos y las maniobras realizadas en el lugar, ya no fue posible que los paramédicos lograran salvar la vida de la víctima y se confirmó su fallecimiento.

Se desconoce la identidad de la persona que murió ahogada en una playa de Cazones, Veracruz

Hasta este momento, la identidad de la víctima que murió ahogada aún no ha sido confirmada. Entre las características físicas de la persona, se le describe como un sujeto de complexión delgada y de tez morena clara. Actualmente, permanece a la espera de que su cuerpo sea reclamado para proceder con la identificación.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) se encargó de tomar conocimiento de estos hechos; posteriormente, efectuó las diligencias de ley y finalmente ordenó el que se realizara el levantamiento del cuerpo de la víctima para gestionar su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde permanecerá en espera de que sea identificado por sus familiares.