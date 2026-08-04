Accidentes

Saldo Rojo Durante Periodo Vacacional en Veracruz: Suman Ocho Ahogados en la Zona de Playas

Autoridades de la entidad veracruzana han dado a conocer la actualización del saldo hasta el momento por ahogamiento en las zonas de playa.

Saldo Rojo Durante Periodo Vacacional en Veracruz: Suman Ocho Ahogados en la Zona de PlayasAutoridades exhortan a los bañistas a tomar las precauciones correspondientes durante la temporada vacacional. Foto: N+

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Tragedia en Veracruz: 8 personas ahogadas en playas durante las vacaciones. Descubre cómo ocurrieron estos lamentables incidentes.

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