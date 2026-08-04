Saldo Rojo Durante Periodo Vacacional en Veracruz: Suman Ocho Ahogados en la Zona de Playas

En las playas de Veracruz, la temporada vacacional ha dejado saldo rojo, pues se han reportado ahogamientos en distintas zonas costeras de la entidad, así como diversos rescates de personas que han ingresado al mar.

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Dicha información la dieron a conocer las autoridades estatales, quienes confirmaron en conferencia de prensa que la semana que concluyó fueron cuatro los decesos ocurridos de bañistas en playas veracruzanas.

Con estos fallecimientos y los que se suman a los otros cuatro registrados la semana anterior, haciendo un saldo total de por lo menos ocho personas que han resultado ahogadas en distintos cuerpos de agua de la entidad veracruzana.

Según los informes oficiales, el caso más reciente ocurrió en el municipio de Úrsulo Galván, en la playa Juan Ángel, donde la noche del pasado domingo dos de agosto fue encontrado el cuerpo sin vida de la persona que había sido arrastrada cerca de la bocana de desembocadura del río llamado Agua Fría.

De igual manera, se suman dos personas que se ahogaron el fin de semana en una playa de la localidad de Antón Lizardo, en el municipio de Alvarado, quienes, según la información recabada, eran padre e hijo, y al igual que la víctima de Úrsulo Galván, también procedían de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Padre e hijo originarios de Xalapa mueren ahogados en playa de Alvarado, Veracruz

La mañana del pasado sábado primero de agosto se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades en una playa del municipio de Alvarado debido al reporte del hallazgo de un cuerpo.

Pescadores de la zona fueron quienes realizaron el hallazgo del cuerpo de la persona que presuntamente perdió la vida al ahogarse, mientras que se reportó que su acompañante fue hallado la noche del pasado viernes 31 de julio por autoridades del municipio alvaradeño.

Se dio a conocer que ambas personas son originarias de la ciudad de Xalapa y su parentesco indica que son padre e hijo quienes ingresaron caminando al mar el viernes por la noche y, presuntamente, fueron jalados por la corriente al adentrarse en una poza.

El reporte indica que una de las víctimas tendría alrededor de 35 años, mientras que la otra, cerca de los 18. Hasta el momento, la identidad de ambas víctimas continúa en calidad de desconocidas.

Según el reporte, la zona donde fueron hallados los cuerpos es un área donde los visitantes no suelen ingresar, ya que del otro lado es donde se encuentra toda la actividad recreativa y comercial de dicha playa.