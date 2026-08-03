Aparece un Delfín sin Vida en Playa de Villa Allende, al Sur de Veracruz

Durante la tarde de este domingo dos de agosto, fue localizado un delfín sin vida en las playas de la localidad de Villa Allende, en el municipio de Coatzacoalcos, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo a cómo se mostró en distintas imágenes, el delfín presenta diversas heridas en su cuerpo y ya muestra un avanzado estado de descomposición. Hasta el momento no hay información oficial sobre las causas de la muerte del ejemplar.

Reportan muerte de corales en Veracruz

En el Sistema Arrecifal Veracruzano, donde la diversidad de peces, moluscos y corales converge en armonía, no todo es vida, ya que el calentamiento del mar mata lentamente a diversas especies de corales, los cuales se blanquean porque mueren.

Según lo informado por el buzo Ramiro Gómez Erazo, en Veracruz ya existe un blanqueamiento de corales, es decir, corales que están muriendo en el Sistema Arrecifal Veracruzano debido a las altas temperaturas, ya que los corales son de los organismos más sensibles de la naturaleza y con un pequeño cambio en la temperatura comienzan a morir.

"Se debe a las altas temperaturas; el coral es uno de los organismos más sensibles que tenemos en la naturaleza y con un pequeño cambio en el ascenso de la temperatura muere".

Según lo informado por Ramiro Gómez, el calentamiento global, que eleva la temperatura del mar, es un factor, aunado a la contaminación y los químicos que reciben los arrecifes como los del Sistema Arrecifal Veracruzano.

"La contaminación, aunada también a que se están vertiendo muchos químicos al mar y la temporada de lluvias, deja mucho sedimento encima de los corales, también provocó que parte del arrecife muera.

En el mar, basta con medio grado por arriba de lo normal en la temperatura del agua para comenzar a alterar el equilibrio en este tipo de ecosistemas del Parque Marino Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.