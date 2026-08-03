Medio Ambiente

Aparece un Delfín sin Vida en Playa de Villa Allende, al Sur de Veracruz

En una playa de Villa Allende fue hallado sin vida un delfín. El ejemplar presenta varias heridas y un avanzado estado de descomposición.

Aparece un Delfín sin Vida en Playa de Villa Allende, al Sur de VeracruzEl ejemplar fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Foto: Archivo | N+

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Impactante hallazgo en Villa Allende: un delfín sin vida con heridas y en descomposición. ¿Qué está pasando en nuestras playas? Descubre más sobre esta preocupante situación.

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