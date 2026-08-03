Monzón Mexicano y Onda Tropical Azotarán a México Mañana 3 de Agosto | Lista de Estados

El inicio de la semana estará marcado por un escenario de contrastes climáticos en México. Mientras el monzón mexicano fortalecerá las lluvias en el noroeste del país, dos ondas tropicales favorecerán precipitaciones en el occidente, centro, sur y la Península de Yucatán. Al mismo tiempo, la onda de calor persistirá en diversas regiones, con temperaturas que superarán los 45 grados Celsius en algunos estados.

El monzón mexicano es un fenómeno meteorológico que se presenta cada verano y consiste en un cambio estacional en la circulación de los vientos, lo que permite el ingreso de grandes cantidades de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de California hacia el noroeste del territorio nacional.

Como consecuencia, aumentan las lluvias en entidades como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, lo que ayuda a recargar presas y acuíferos, aunque también puede provocar inundaciones, deslaves, crecidas de ríos y afectaciones por tormentas intensas.

Para este lunes 3 de agosto, el monzón se combinará con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de la onda tropical número 23 sobre el occidente del país. A ello se sumará la llegada de la onda tropical número 24 a la Península de Yucatán, favoreciendo lluvias en esa región.

Además, un canal de baja presión sobre el noreste del país provocará lluvias y rachas de viento, mientras un anticiclón mantendrá el ambiente muy caluroso en gran parte del norte y el sureste de México.

Clima para el lunes 3 de agosto: Dónde lloverá

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Chihuahua (sur y suroeste)

Sinaloa (norte y centro)

Durango (oeste)

Nayarit (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora (norte y sureste)

Jalisco (este y oeste)

Aguascalientes (sur)

San Luis Potosí (oeste)

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Zacatecas (sur)

Guanajuato

Colima

Michoacán (norte)

Querétaro (suroeste)

Estado de México (noroeste)

Guerrero (oeste)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

Hidalgo

Puebla

Ciudad de México

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)