Pronóstico del tiempo

Monzón Mexicano y Onda Tropical Azotarán a México Mañana 3 de Agosto | Lista de Estados

El monzón mexicano y el paso de dos ondas tropicales provocarán lluvias de fuertes a intensas en gran parte del país este 3 de agosto, mientras el calor continuará en entidades de norte y sureste.

Las lluvias de estos días han provocado inundaciones en la CDMX. Foto: CuartoscuroLas lluvias de estos días han provocado inundaciones en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+