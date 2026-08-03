Educación

SEP Respalda el Regreso del Personal a Canal Once Tras la Ocupación del Plantel

El secretario de Educación Pública felicitó al personal tras recuperar las instalaciones de Canal Once

Canal 11. Foto: CuartoscuroCanal 11. Foto: Cuartoscuro

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