SEP Respalda el Regreso del Personal a Canal Once Tras la Ocupación del Plantel

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, felicitó a las y los trabajadores de Canal Once por recuperar de manera pacífica las instalaciones de la televisora pública, luego de permanecer ocupadas durante más de dos meses por un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario afirmó que "ningún grupo puede mantener secuestrada su operación", al destacar la importancia de Canal Once como un medio público al servicio de la sociedad mexicana.

"El Canal 11 es una televisión pública al servicio del pueblo de México desde hace décadas. Ningún grupo puede mantener secuestrada su operación ni impedir que sus transmisiones fortalezcan el derecho de las audiencias a la información y al debate democrático", expresó.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal de la emisora y de su directora por retomar las instalaciones sin confrontaciones y preservar el funcionamiento del canal.

Mario Delgado también señaló que las inconformidades planteadas por algunos grupos del Instituto Politécnico Nacional continuarán siendo atendidas mediante las mesas de diálogo que ya se encuentran instaladas.

Canal Once retomó sus instalaciones tras más de dos meses

La noche de este domingo 2 de agosto, Canal Once informó que recuperó de manera pacífica el control de sus instalaciones, las cuales permanecían tomadas desde el pasado 21 de mayo.

En un comunicado, la televisora indicó que durante todo este periodo privilegió el diálogo como mecanismo para recuperar el inmueble y destacó que logró mantener sus transmisiones gracias al compromiso de sus trabajadores y al apoyo de otras instituciones públicas, aunque reconoció que operó con diversas limitaciones.

Canal Once informó que el regreso a las actividades dentro de sus instalaciones será gradual, mientras se realizan revisiones para conocer las condiciones en las que se encuentra la infraestructura, así como sus bienes y el acervo histórico audiovisual.

La emisora añadió que en los próximos días dará a conocer una evaluación técnica sobre el estado de las instalaciones, tras la ocupación que se prolongó por más de dos meses. Con ello, buscará normalizar de forma paulatina sus operaciones desde su sede y continuar con la programación dirigida a las audiencias.