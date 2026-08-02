SEP Define Inicio del Año Escolar: ¿Cuánto Falta para Arranque del Ciclo Escolar 2026-2027?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha definido las fechas para el inicio del año escolar, que ha sido programado oficialmente para agosto 2026. Conoce aquí las fechas del calendario y cuántos días faltan para que empiece el ciclo.

La autoridad educativa federal dio a conocer previamente el calendario escolar, así como algunos detalles clave en la agenda de la comunidad escolar de nivel básico, como es la lista de útiles escolares.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. SEP Cierra Escuelas Militarizadas en Todo México, ¿Qué Pasará con el Ciclo Escolar 2026-2027?

¿Cuándo es el inicio del año escolar 2026 en la SEP?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP del ciclo escolar 2026 a 2027, el año escolar comienza el próximo 31 de agosto en el nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria.

No obstante, para las y los docentes, así como el equipo directivo, el fin de las vacaciones es el lunes 24 de agosto, pues esa semana se llevará a cabo la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar.

Cabe señalar que este año el periodo vacacional contó con alrededor de siete semanas a nivel federal, aunque en algunos estados este tiempo comenzó con anticipación debido a condiciones climáticas.

¿Cuántos días faltan para el inicio del año escolar 2026-2027?

Faltan 29 días para el inicio del ciclo escolar 2026 a 2027, según el calendario de la SEP.

El calendario SEP 2026-2027 consta de 185 días de clases y aplica para planteles públicos de educación básica y a los particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional de México, de acuerdo con lo publicado en el DOF.