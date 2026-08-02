Educación

SEP Define Inicio del Año Escolar: ¿Cuánto Falta para Arranque del Ciclo Escolar 2026-2027?

La SEP ya ha definido las fechas para el inicio del año escolar en agosto 2026; conoce cuántos días faltan para el arranque del nuevo ciclo.

Cuántos días faltan para el inicio del año escolarLa SEP ha definido el inicio del añor escolar. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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