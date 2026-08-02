Vinculan a Proceso a Yosthan “N”, alias “El Diente de Oro”, por Explotación Sexual en CDMX

Yosthan “N”, alias “El Diente de Oro”, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, por hechos registrados en la alcaldía Benito Juárez, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

De acuerdo con la investigación, una víctima que ejerce el trabajo sexual denunció que el imputado presuntamente le exigía un pago semanal de dos mil pesos mediante amenazas verbales y llamadas telefónicas. Además, señaló que en distintas ocasiones la habría seguido a bordo de una camioneta para ejercer control sobre ella.

La denuncia fue presentada el 22 de julio de 2026, a partir de la cual el Ministerio Público realizó entrevistas, diligencias de reconocimiento y otros actos de investigación que permitieron identificar la probable participación de Yosthan “N” y obtener una orden de aprehensión en su contra.

Detienen a Yosthan “N” en hospital de Miguel Hidalgo

Las indagatorias realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI) permitieron ubicar al imputado en un hospital de la alcaldía Miguel Hidalgo. La orden de aprehensión fue ejecutada el 30 de julio, cuando salió del inmueble, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La Fiscalía capitalina también informó que identificó la posible relación de Yosthan “N” con el grupo delictivo “Tren de Aragua”, organización de origen venezolano a la que se le vincula con delitos como explotación sexual, extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilícito de migrantes.

Dictan prisión preventiva durante el proceso

Durante la audiencia posterior a su detención, el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados y formuló la imputación correspondiente. La autoridad judicial determinó vincularlo a proceso, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Yosthan “N” será considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.