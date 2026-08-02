Seguridad

Vinculan a Proceso a Yosthan “N”, alias “El Diente de Oro”, por Explotación Sexual en CDMX

La autoridad judicial determinó imponer prisión preventiva al imputado y fijó un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria.

Yosthan “N”, alias “El Diente de Oro”. Foto: Fiscalía de la CDMXYosthan “N”, alias “El Diente de Oro”. Foto: Fiscalía de la CDMX

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