Accidentes

Motociclista Termina con Lesiones tras Ser Impactado por Automovilista en Tuxpan, Veracruz

Un motociclista fue atendido por paramédicos debido a que fue impactado por un vehículo en la zona centro de la ciudad de Tuxpan. Autoridades arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

Motociclista Termina con Lesiones tras Ser Impactado por Automovilista en Tuxpan, VeracruzDebido a las lesiones, el motociclista fue trasladado a un hospital. Foto: N+

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Motociclista herido en Tuxpan tras ser impactado por un sedán que no respetó el alto. Conoce los detalles del accidente.

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