Motociclista Termina con Lesiones tras Ser Impactado por Automovilista en Tuxpan, Veracruz

La movilización de cuerpos de emergencias se registró durante la noche del pasado viernes 31 de julio debido a un percance vial donde se reportó a una persona que terminó lesionada en la colonia Centro de la ciudad de Tuxpan, al norte de la entidad veracruzana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choque Entre Vehículos Deja una Persona Lesionada en Autopista Córdoba-Orizaba

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización respondió a un choque que se registró sobre el cruce del bulevar Jesús Reyes Heroles y la calle Zósimo Pérez, localizadas en la colonia Centro de la ciudad de Tuxpan.

Según lo informado, la conductora de un automóvil tipo sedán de color gris presuntamente no respetó el alto al intentar incorporarse al bulevar, lo que provocó que una motocicleta que circulaba con preferencia se impactara sobre el costado derecho del vehículo.

Derivado de este percance, el conductor de la motocicleta fue identificado como Marcos 'N' y elementos del cuerpo de paramédicos se encargaron de brindarle los servicios prehospitalarios y se gestionó su traslado a un centro hospitalario para que se recibiera la atención correspondiente.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio y se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y procedieron a realizar el peritaje para determinar el deslinde correspondiente de responsabilidades en relación con estos hechos ocurridos en la colonia Centro de la ciudad de Tuxpan, al norte de la entidad veracruzana.

Mototortillero choca contra un taxi en Coatzacoalcos, Veracruz

En el centro de la ciudad de Coatzacoalcos, un mototortillero resultó lesionado tras impactarse contra un taxi con el número económico 5298. Los hechos se registraron sobre las calles Benito Juárez y José María Morelos.

El accidente se originó cuando el mototortillero transitaba sobre Morelos; al llegar al cruce, presuntamente no respetó preferencia y terminó impactándose en el ángulo delantero derecho del vehículo prestador de servicio de transporte público.

Se reportó que, tras registrarse el impacto, el motociclista fue auxiliado por elementos del cuerpo de paramédicos de Protección Civil, mientras que el conductor del taxi no presentó lesiones.