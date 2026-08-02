Internacional

Cinco Muertos y 41 Desaparecidos Por Incendio De Ferry en Indonesia

Un total de 225 personas que iban a bordo de la embarcación fueron rescatadas

Ferry indonesio se incendió en el mar el domingo, dejando cinco muertos. Foto: EFEFerry indonesio se incendió en el mar el domingo, dejando cinco muertos. Foto: EFE
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