Incendio Forestal Afecta 800 Hectáreas en Valle de la Trinidad, Ensenada

Un incendio forestal ha afectado alrededor de 800 hectáreas de arbusto y pastizal en el Rancho Los Gavilanes, ubicado en la delegación Valle de la Trinidad, en Ensenada, donde elementos de Bomberos continúan con las labores para controlar y extinguir el fuego.
De acuerdo con el reporte más reciente de la Dirección de Bomberos de Ensenada, el incendio se encuentra 40% controlado y 30% liquidado, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, fallecidas o viviendas afectadas.
El director de Bomberos de Ensenada, Julio César Cota Molina, informó que el siniestro inició el pasado 31 de julio y desde entonces personal de la División Forestal trabaja en la zona para evitar que las llamas continúen propagándose.
Como parte de los trabajos, fueron limpiados y rehabilitados 300 metros de brecha cortafuego, además de abrirse otras dos brechas de aproximadamente 80 metros cada una para reforzar la línea de control.