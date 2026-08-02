Incendio Forestal Afecta 800 Hectáreas en Valle de la Trinidad, Ensenada

Un incendio forestal ha afectado alrededor de 800 hectáreas de arbusto y pastizal en el Rancho Los Gavilanes, ubicado en la delegación Valle de la Trinidad, en Ensenada, donde elementos de Bomberos continúan con las labores para controlar y extinguir el fuego.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Dirección de Bomberos de Ensenada, el incendio se encuentra 40% controlado y 30% liquidado, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, fallecidas o viviendas afectadas.

El director de Bomberos de Ensenada, Julio César Cota Molina, informó que el siniestro inició el pasado 31 de julio y desde entonces personal de la División Forestal trabaja en la zona para evitar que las llamas continúen propagándose.

En el operativo participan nueve elementos especializados, quienes realizan las maniobras bajo condiciones de altas temperaturas registradas en el Valle de la Trinidad.

Como parte de los trabajos, fueron limpiados y rehabilitados 300 metros de brecha cortafuego, además de abrirse otras dos brechas de aproximadamente 80 metros cada una para reforzar la línea de control.