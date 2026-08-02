Accidentes

Incendio Forestal Afecta 800 Hectáreas en Valle de la Trinidad, Ensenada

El incendio permanece 40% controlado y 30% liquidado, elementos realizan brechas cortafuego y otras maniobras para evitar su propagación

Incendio Forestal Afecta 800 Hectáreas en Valle de la Trinidad, EnsenadaIncendio Forestal Afecta 800 Hectáreas en Valle de la Trinidad, Ensenada | Foto: Bomberos de Ensenada

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El fuego arrasa con 800 hectáreas en Valle de la Trinidad. Bomberos avanzan en su control, pero el riesgo persiste. Infórmate sobre las medidas de prevención.

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