Astronomía

Luna de Sangre Agosto 2026: ¿Cuándo Se Verá el Eclipse Lunar y Hora del Punto Máximo en México?

El esperado fenómeno de la Luna de Sangre se podrá ver en agosto 2026; conoce cuándo será el eclipse lunar y el horario del punto máximo en México.

Luna de Sangre en Agosto 2026Habrá Luna de Sangre en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Eclipse Lunar en Agosto 2026: ¿Cuándo Será la Luna de Sangre y A Qué Hora Será su Punto Máximo en México?