Luna de Sangre Agosto 2026: ¿Cuándo Se Verá el Eclipse Lunar y Hora del Punto Máximo en México?

Uno de los fenómenos astronómicos más esperados en el año es el eclipse lunar, que se podrá disfrutar como luna de sangre en agosto 2026. ¿Cuándo se podrá ver? ¿A qué hora será su punto máximo? En N+ te contamos todos los detalles.

En este octavo mes del año ocurrirán grandes acontecimientos como un eclipse solar y una lluvia de estrellas.

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¿Cuándo será el eclipse lunar de agosto 2026?

El espectáculo astronómico vuelve a ser el gran protagonista de este mes, pues hará voltear al cielo a millones de personas. Nuestro satélite natural estelarizará un eclipse de luna parcial, que la teñirá de un tono rojizo, conocida como "Luna de sangre".

El eclipse será visible desde gran parte del continente americano, incluyendo México. De acuerdo con la NASA, el eclipse lunar parcial ocurrirá entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026.

La agencia espacial señala que este eclipse lunar parcial se podrá ver en

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¿A qué hora será el punto máximo de la Luna de Sangre" en México?

América, Europa, África, Asia Occidental.

El eclipse lunar parcial o luna de sangre será visble en México de la noche del 27 al 28 de agosto 2026. Este espectáculo comenzará a partir de las 19:23 horas (tiempo del centro de México) y concluirá alrededor de las 7:00 horas.

Sin embargo, su punto máximo lo alcanzaría cerca de las 22:13 horas; por ello, si quieres observar el fenómeno en todo su esplendor, te recomendamos hacerlo en ese momento.

Ahora, debido a la naturaleza del fenómeno, no en todo el territorio nacional se podrá disfrutar de la misma manera, pues hay otras condiciones que ayudan a observarlo. A continuación te dejamos algunas recomendaciones:

Sin protección ocular: A diferencia de los eclipses solares, puedes mirar la Luna directamente a simple vista sin ningún riesgo para tu vista.

Busca un lugar oscuro: Aléjate de la contaminación lumínica de las ciudades y de luces brillantes para apreciar mejor los cambios de tono y la fase rojiza de la Luna.

Usa binoculares o telescopio: Aunque no son obligatorios, unos binoculares o un telescopio pequeño te ayudarán a distinguir con claridad los cráteres y el paso de la sombra terrestre.

Prepárate para la intemperie: Como los eclipses lunares ocurren de noche o madrugada, revisa el pronóstico del tiempo y abrígate bien si el clima es frío.

DMZ