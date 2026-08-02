México vs Panamá Sub-20: ¿A Qué Hora y Dónde Ver los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf?

La Selección Mexicana Sub-20 ha destacado en su participación en el Pre-Mundial y ahora busca su pase a la Copa del Mundo al enfrentarse a Panamá en cuartos de final del Campeonato Concacaf 2026. Checa aquí a qué hora es y dónde ver el partido México vs Panamá Sub-20.

El Tri ha llegado hasta este punto de la competencia como segundo lugar, solo después de Estados Unidos. En la etapa de grupos, terminó con tres victorias, goles en contra en cero y diferencia de nueve anotaciones a favor.

En su debut derrotó 3-0 a Antigua y Barbuda y después venció 2-0 a Costa Rica, equipo que hasta el momento igualaba al conjunto azteca con tres puntos. El pasado 30 de julio obtuvieron su tercer triunfo, ahora ante Guatemala, con el marcador en 4-0.

¿A qué hora son los partidos de cuartos de final del Campeonato Concacaf Sub-20 2026?

Ha terminado la fase de grupos del Pre Mundial Sub-20 y ahora toca el turno de los cuartos de final, que no solo son la siguiente prueba de eliminación directa, sino que son el punto del certamen donde se definen los ganadores de los cuatro boletos al Mundial Sub-20.

Así se jugarán los partidos de cuartos de final del Campeonato Concacaf Sub-20 2026:

Costa Rica vs Haití: Martes 4 de agosto 2026 - 14:00 horas.

Estados Unidos vs Guatemala: Martes 4 de agosto 2026 - 19:00 horas.

Canadá vs Jamaica: Miércoles 5 de agosto 2026 - 16:30 horas.

México vs Panamá: Miércoles 5 de agosto 2026 - 20:00 horas.

¿Dónde ver México vs Panamá del Campeonato Concacaf Sub-20?

El partido de cuartos de final de la Selección Mexicana se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y será transmitido solo por streaming; sin embargo, a través de N+ te llevaremos nuestro minuto a minuto, donde podrás seguir cada detalle del encuentro.

Las semifinales se disputarán el 7 de agosto y la final tendrá lugar el 9 de agosto en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

El campeón del torneo, además de su pase al Mundial 2026, también clasificará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos se haga del primer lugar del Pre-Mundial, el lugar pasará al subcampeón.

DMZ