Futbol

México vs Panamá Sub-20: ¿A Qué Hora y Dónde Ver los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf?

Conoce los horarios y fechas de los partidos de cuartos de final del Campeonato Concacaf 2026, incluyendo el México vs Panamá, que definirá su pase al Mundial Sub-20.

Juagadores de México Sub-20 celebran en el Campeonato ConcacafEl partido México vs Panamá Sub-20 se juega en semifinales del Campeonato Concacaf. Foto: Cuartoscuro
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