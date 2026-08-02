Sociedad

Visa Americana 2026: EUA Exigirá Depósito de 20 Mil Dólares a 50 Países, ¿Aplica Para México?

De ser incluido en la lista, los mexicanos tendrían que dejar una garantía de 345 mil pesos para asegurar su regreso

Visa Americana. Foto: N+Visa Americana. Foto: N+

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