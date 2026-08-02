Visa Americana 2026: EUA Exigirá Depósito de 20 Mil Dólares a 50 Países, ¿Aplica Para México?

El Gobierno de Estados Unidos exigirá fianzas de hasta 20 mil dólares (aproximadamente 346 mil 770 pesos) a ciudadanos de alrededor de 50 países que soliciten visas de turismo y negocios. La medida forma parte de un programa piloto impulsado por la administración del presidente Donald Trump para reducir la permanencia irregular de visitantes en territorio estadounidense.

La disposición fue publicada en el Registro Federal y entrará en vigor este lunes 3 de agosto 2026. Aplicará a quienes tramiten visas B-1/B-2 y provengan principalmente de países de África occidental y oriental, entre ellos Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda. En América, la medida incluye a Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela. México no forma parte de la lista de países incluidos en este programa piloto.

De acuerdo con el Departamento de Estado, los funcionarios consulares tendrán la facultad de determinar el monto de la garantía, que podrá ser de 10 mil, 15 mil o 20 mil dólares, dependiendo de cada caso.

Durante el primer año del programa piloto, unas 20 mil solicitudes fueron identificadas para pagar la fianza y, según el Gobierno estadounidense, la mitad de los solicitantes decidió no continuar con el trámite. Además, las visas de turismo y negocios otorgadas en los países incluidos disminuyeron 83%.

Organizaciones defensoras de los migrantes han criticado la medida al considerar que representa una barrera económica para acceder a las vías legales de ingreso a Estados Unidos, especialmente para ciudadanos de países con menores ingresos.

¿En qué casos se devuelve la fianza?

El dinero será administrado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. La garantía será cancelada y el monto devuelto automáticamente cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

El Departamento de Seguridad Nacional registre que el titular de la visa salió de Estados Unidos antes o en la fecha límite autorizada para permanecer en el país.

El solicitante no utilice la visa antes de su vencimiento.

El titular de la visa solicite ingresar a Estados Unidos, pero se le niegue la admisión en el puerto de entrada.

¿En qué casos se pierde la fianza?

El Departamento de Seguridad Nacional remitirá los casos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cuando considere que pudo existir un incumplimiento de las condiciones de la fianza.

Entre las situaciones que pueden derivar en la pérdida del depósito se encuentran:

Permanecer en Estados Unidos después del tiempo autorizado por la visa.

Salir del país una vez vencido el periodo de estancia permitido.

Solicitar un cambio de estatus migratorio, incluida una solicitud de asilo.

Las autoridades estadounidenses señalan que la medida busca disminuir los casos de personas que exceden el tiempo permitido por sus visas de turismo y negocios.