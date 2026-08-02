¿BBVA Tiene Fallas Hoy 2 de Agosto? Reportan Problemas Con Transferencias Por Tercer Día

Usuarios de BBVA reportaron este domingo 2 de agosto fallas en las transferencias y problemas con la aplicación del banco, principalmente al intentar realizar operaciones desde sus cuentas.

De acuerdo con los reportes registrados en Downdetector, la mayoría de las incidencias están relacionadas con las transferencias, que concentran 60 por ciento de los avisos. Le siguen los problemas con la aplicación móvil, con 25 por ciento, y la banca móvil, con 9 por ciento.

Usuarios señalan retrasos en transferencias

A través de la cuenta oficial de BBVA México Responde en X, clientes del banco han señalado que algunas transferencias realizadas desde el viernes aún no se reflejan en sus cuentas, lo que ha generado dudas y reclamos entre los usuarios.

Algunos clientes han solicitado información sobre el tiempo de procesamiento de las operaciones y la solución a los inconvenientes registrados durante los últimos días.

Hasta el momento, BBVA México no ha emitido un comunicado oficial sobre las fallas reportadas. Sin embargo, la institución ha respondido a usuarios en redes sociales para atender sus casos y brindar seguimiento a los problemas relacionados con las operaciones.

Las intermitencias en servicios bancarios pueden afectar la consulta de saldos, transferencias y otras operaciones digitales, por lo que usuarios han recomendado verificar el estado de sus movimientos antes de intentar realizarlos nuevamente para evitar duplicidad de operaciones.