Sociedad

¿BBVA Tiene Fallas Hoy 2 de Agosto? Reportan Problemas Con Transferencias Por Tercer Día

Le siguen los problemas con la aplicación móvil, con 25 por ciento, y la banca móvil, con 9 por ciento

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+