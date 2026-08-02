Dos Hombres son Asesinados a Balazos en Zona Rural de Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la tarde del pasado sábado primero de agosto, elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) arribaron hasta la zona rural de Coatzacoalcos debido al reporte en el que se informaba sobre un hecho violento registrado en la zona.

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Según lo informado, los hechos ocurrieron en el ejido Manuel Almanza, sobre el camino que comunica a los ejidos Guillermo Prieto y Francisco Villa con la carretera libre Nuevo Teapa–Agua Dulce, donde el reporte indicó que dos hombres fueron ejecutados a balazos.

Se presume que las víctimas viajaban a bordo de una camioneta sobre dicho camino del ejido Manuel Almanza del municipio de Coatzacoalcos cuando fueron atacadas a disparos.

Derivado de estos hechos de violencia, al lugar acudieron elementos de seguridad para llevar a cabo el acordonamiento del área, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) realizó las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los cuerpos de ambos hombres.

Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas, así como el móvil del ataque y la identidad de quienes llevaron a cabo dicho ataque que terminó por quitarle la vida a dos hombres en un camino rural del ejido Manual Almanza, en Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana.

Hombre sin vida y con signos de violencia es hallado en calles de Veracruz

La tarde del pasado miércoles 29 de julio fue localizado el cuerpo de un hombre a un costado de la calle Camino Verde, entre las vialidades Guadalupe Victoria y La Diana, en la colonia Rafael Murillo Vidal del municipio de Jáltipan, al sur de Veracruz.

Derivado de estos hechos, se registró una intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencia y autoridades, quienes se trasladaron al punto tras el reporte de este hallazgo para tomar conocimiento y resguardar la zona.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocido y, según los primeros reportes, se dio a conocer que la víctima fue encontrada abandonada sobre la guarnición de la calle Camino Verde y presentaba visibles huellas de violencia.

Personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar las diligencias correspondientes, mientras los elementos de seguridad que atendieron el reporte se encargaron de acordonar el área.

n el punto se realizaron las primeras averiguaciones, además de recabar indicios que puedan ayudar a esclarecer lo sucedido y posiblemente dar con él o los autores de este hecho violento. Se espera que en las próximas horas pueda ser identificada la persona localizada sin vida.