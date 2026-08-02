Seguridad

Dos Hombres son Asesinados a Balazos en Zona Rural de Coatzacoalcos, Veracruz

En un camino de la zona rural de Coatzacoalcos fueron encontrados los cuerpos de dos hombres que fueron asesinados a disparos. Las autoridades arribaron para las realizar las debidas diligencias.

Dos Hombres son Asesinados a Balazos en Zona Rural de Coatzacoalcos, VeracruzHasta el momento la identidad de las víctimas se desconoce. Foto: Archivo | N+

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Violencia en Coatzacoalcos: hallan los cuerpos de dos hombres en el ejido Manuel Almanza. Las identidades y motivos del ataque aún son desconocidos. Más detalles aquí.

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