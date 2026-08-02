Mateo Chávez Campeón con el AZ Alkmaar en Países Bajos

El futbolista mexicano Mateo Chávez, ganó su primer trofeo de la campaña 2026/27. EL trofeo en cuestión fue la Supercopa de la Eredivisie, título que obtuvo jugando para su actual club, el AZ Alkmaar. Chávez y sus compañeros golearon 0-4 al PSV Eindhoven para quedarse con la copa que marca el comienzo de la actividad futbolística en Países Bajos.

Mateo Chávez alineó como titular y disputó 70 minutos del partido. El lateral formado en las fuerzas básicas de las Chivas, tuvo una destacada actuación en el partido, por lo que al ser sustituido salió aplaudido por sus compañeros y también por el técnico Maarten Martens.

A sus 22 años de edad, Chávez ya cuenta con una experiencia importante. Fue parte de la Selección Mexicana que disputó el Mundial 2026, en donde incluso maercó un gol en el partido contra República Checa. Además, Mateo venía de una buena temporada con el AZ Alkmaar y parece que se ha ganado la confianza de sumar más minutos al inicio de esta nueva campaña.

¿Cuántos títulos ha ganado Mateo Chávez con el AZ Alkmaar?

Con la conquista de la Supercopa de Países Bajos, Mateo Chávez ya tiene dos títulos oficiales con el AZ Alkmaar en el futbol neerlandés. La temporada anterior se coronó campeón de la Copa de Países Bajos y ahora, en el partido que los enfrentó al actual campeón de la Eredivisie, se impusieron para llevarse la Supercopa.

El AZ Alkmaar parte como uno de los grandes cnadidatos para pelear por el campeonato de la liga neerlandesa junto a equipos como Ajax y el propio PSV. Veremos si, con el pasar de los meses, Mateo Chávez logra mantener la titularidad y si esa constancia lo mantiene en la mira del nuevo entrenador de la Selección Mexicana, Rafa Márquez.

Mateo y su club comenzarán su andar en la Eredivisie el próximo sábado 8 de agosto, cuando reciba en casa al Den Haag.

DB