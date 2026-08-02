Deportes

Mateo Chávez Campeón con el AZ Alkmaar en Países Bajos

El mexicano Mateo Chávez conquistó su primer título de la temporada con el AZ Alkmaar de Países Bajos, al vencer al PSV en la final de la Supercopa

Mateo Chávez, jugador de la Selección MexicanaFoto: Reuters
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