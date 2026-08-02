Programas sociales

Reinicia Registro al Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Estos Apellidos se Inscriben 3 al 8 de Agosto

Esta semana se reabre el registro de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en los primeros días de agosto 2026

Reinicia registro al apoyo de la Pensión hombres y mujeres Bienestar 30 a 64 años apellidos del 3 al 8 de agosto 2026El apoyo de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años vuelve a abrir registro en agosto 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

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