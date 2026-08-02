Migración

Marruecos Admite 11 Muertos Por Cruce Masivo Hacia Ceuta y Melilla; España Reporta 72 Fallecidos

Las autoridades marroquíes reconocieron por primera vez víctimas mortales por la crisis migratoria. La cifra total de fallecidos supera ya las 80 personas, según los datos oficiales de ambos países.

Una fotografía tomada en las afueras de la ciudad marroquí de Fnideq, en la frontera entre Marruecos y España, muestra a migrantes caminando por la costa de Ceuta tras cruzar al enclave español, el 31 de julio de 2026.. Foto: AFPUna fotografía tomada en las afueras de la ciudad marroquí de Fnideq, en la frontera entre Marruecos y España, muestra a migrantes caminando por la costa de Ceuta tras cruzar al enclave español, el 31 de julio de 2026.. Foto: AFP

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