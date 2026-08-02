Marruecos Admite 11 Muertos Por Cruce Masivo Hacia Ceuta y Melilla; España Reporta 72 Fallecidos

La crisis migratoria en la frontera entre Marruecos y España dejó un nuevo balance de víctimas este domingo, luego de que el gobierno marroquí confirmara la muerte de 11 personas durante los intentos de cruce hacia las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. De acuerdo con las autoridades, diez de las víctimas fallecieron por ahogamiento.

El Ministerio del Interior de Marruecos informó además que alrededor de 40 mil personas se dirigieron hacia la frontera de Ceuta, mientras que otras mil 135 intentaron llegar a Melilla, en uno de los mayores movimientos migratorios registrados en esa zona en los últimos años.

Marruecos atribuye la crisis a redes de tráfico y desinformación

En un comunicado, el gobierno marroquí aseguró que mantendrá su compromiso de cooperación con sus socios internacionales y se describió como un "socio fiable y responsable" en materia de control migratorio.

Las autoridades señalaron que la movilización masiva fue consecuencia de diversos factores, entre ellos la difusión de información falsa en redes sociales, la actuación de bandas dedicadas al tráfico de personas y la interpretación errónea de disposiciones legales y administrativas, lo que, según Marruecos, generó la percepción de que era posible ingresar fácilmente al territorio europeo.