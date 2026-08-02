Programas sociales

¿Qué Sigue Tras Cierre de Registro Conavi para Vivienda del Bienestar en Agosto 2026

Este 2 de agosto cerró la convocatoria Conavi 2026 para registrarse por una Vivienda del Bienestar en alguno de los módulos instalados en 119 municipios del país

Casas Conavi. Cierra Convocatoria 2026 para Viviendas del Bienestar, qué sigueSi te registraste en la convocatoria Conavi 2026 que concluyó este domingo 2 de agosto por una Vivienda del Bienestar, te decimos qué sigue. Foto: Facebook Conavi.

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