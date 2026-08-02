¿Qué Sigue Tras Cierre de Registro Conavi para Vivienda del Bienestar en Agosto 2026

El plazo se cumplió, y este 2 de agosto 2026 cerró la convocatoria de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para hacer registro por una vivienda del bienestar. Y en N+ te explicamos qué sigue tras hacer la inscripción al programa.

La convocatoria de la Conavi, que abrió el pasado 20 de julio de 2026, tuvo registro disponible en 119 municipios de 23 estados del país. De hecho en una nota previa te explicamos cómo podías ubicar el que te quedaba más cercano.

En caso de que tengas dudas de si tu trámite se realizó adecuadamente, te explicamos paso a paso cómo saber si ya estás registrado en Conavi.

Pero, ojo, porque la Comisión Nacional de Vivienda advirtió que no contacta a los solicitantes vía WhatsApp. En caso de recibir un mensaje a nombre de esta Institución, te explicamos qué debes hacer.

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¿Qué sigue tras cierre de Convocatoria Conavi 2026 para Casa del Bienestar?

Si bien la primera etapa consiste en el registro de los aspirantes a una vivienda del Bienestar en los módulos habilitados por la Conavi y la Secretaría del Bienestar.

El procedimiento consta de distintos pasos que se enlistan a continuación:

Validación: se revisa la información del aspirante y que sus documentos cumplan con los requisitos. Publicación de registros válidos: se identifican solicitudes que cumplen con los criterios y pueden continuar con el proceso. Visita domiciliaria: Personal autorizado puede acudir al domicilio para confirmar la información proporcionada por el solicitante. Asamblea y sorteo: en caso de que la demanda sea mayor, se realiza una asamblea informativa o un sorteo. Entrega de certificado: se integrará en el listado de personas que avanzan como posibles beneficiarios, quienes deberán presentar su certificado de no propiedad. Integración de padrón: se confirma en el listado final de personas beneficiarias, quienes formarán el convenio de adhesión. Asignación de vivienda: finalmente se les entrega la vivienda, de acuerdo con el avance de cada proyecto.

Requisitos para ser beneficiario de una Casa Conavi

Es muy importante que las personas que se inscriban a la convocatoria cumplan con estos requisitos iniciales, son el primer filtro para determinar si pueden continuar en el proceso.

No contar con vivienda propia.

No tener un crédito vigente del INFONAVIT, FOVISSSTE, ni de otra institución de vivienda.

Percibir ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

SARR