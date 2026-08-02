SSC Aclara el Incidente con los Árbitros en el Estadio Banorte

Luego del partido entre Cruz Azul y Atlante por la Jornada 3 de la Liga MX, circuló un video en redes sociales en el que se podía observar un altercado entre integrantes del cuerpo arbitral de la Federación Mexicana de Futbol y elementos policiales de la Ciudad de México. Los silbantes denunciaron haber sido amedrentados y agredidos por elementos policiales.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que aclararon qué fue lo que pasó la noche del pasado sábado 1 de agosto.

SSC desmiente agresión a árbitros

"Respecto a un video que circula en redes sociales, en el que se señala que el cuerpo arbitral del partido de futbol realizado la noche del sábado 01 de agosto, fue agredido por personal de Tránsito al salir del Estadio Banorte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito que realizaban el dispositivo de movilidad sobre la avenida Circuito Azteca, al término del encuentro deportivo, tuvieron contacto con un vehículo color rojo cuyo conductor se identificó como taxi por aplicación, el cual trató de circular en sentido contrario, por lo que un uniformado se le aproximó, le impidió el paso y le hizo la indicación de la ruta correcta que debía seguir", relata el comunicado.

La SSC detalló que el conductor del vehículo se molestó y "comenzó a agredir verbalmente al policía para después continuar su marcha en el sentido correcto a la circulación vehicular; sin embargo, al observar que había tránsito lento en la intersección, regresó nuevamente en sentido contrario hasta el punto del primer encuentro donde nuevamente se le indicó la ruta a seguir".

"Fue hasta ese momento que los tripulantes del vehículo descendieron y se identificaron como árbitros y, tras corroborar su identidad con las autoridades del Estadio, subieron nuevamente a la unidad, pidieron al chofer tomar la ruta indicada y se retiraron del sitio", explicó la dependencia de seguridad de la capital del país.

DB