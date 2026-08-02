Deportes

SSC Aclara el Incidente con los Árbitros en el Estadio Banorte

Luego del partido entre Cruz Azul y Atlante por la Jornada 3 de la Liga MX, circuló un video en redes sociales que desató polémica

Abraham de Jesús Quirarte, árbitro de la Liga MXFoto: Getty Images
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