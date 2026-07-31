Deportes

Descarta FIFA la Privatización del Mundial: “Esta Propuesta No Avanzará”

De acuerdo con la FIFA, su director Gianni Infantino echó atrás la propuesta de aceptar inversionistas privados en la organización de la Copa del Mundo

Giannni Infantino echó atrás el proyecto de inversiones privadas en la Copa del MundoGiannni Infantino echó atrás el proyecto de inversiones privadas en la Copa del Mundo. Foto: Reuters

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