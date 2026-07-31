Descarta FIFA la Privatización del Mundial: “Esta Propuesta No Avanzará”

Luego de la oleada de críticas y rechazo que causó el plan de privatizar el Mundial de futbol y otros torneos organizados por la FIFA, este viernes 31 de julio Gianni Infantino dejó en claro que esa “propuesta no avanzará”.

“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo, ya no benefician el objetivo inicial. Nuestro propósito siempre ha sido y seguirá siendo unir y mejorar. Por consiguiente, esta propuesta no avanzará”, señaló por medio de un comunicado.

En el mismo documento se indicó que “el proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo sentar las bases para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y a nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”.

Y sólo “se llevaría a cabo si la mayoría de las Asociaciones que integran la FIFA lo apoyaban y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y demás partes interesadas”.

Por último, Gianni Infantino señaló que “de cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con el espíritu de interés común por nuestro deporte y con el objetivo de seguir impulsando el fútbol en todo el mundo, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo”.

"Nadie está vendiendo el futbol", había aclarado la FIFA

Hay que señalar que apenas el jueves la FIFA había señalado que no estaba vendiendo el futbol, como señalaban sus detractores. A través de un comunicado, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) contestó a las posturas en contra de la UEFA y la CONCACAF para la creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE).

Según la FIFA, la FFE buscaba garantizar que todas las federaciones que forman parte de su estructura tengan la posibilidad de asumir un control significativo de las "oportunidades comerciales relacionadas con el futbol en sus respectivos países, sin que esto afecte el espíritu ni la gobernanza de la FIFA o del propio futbol".

"Nadie está vendiendo el futbol. Esto no es algo que la FIFA fuera a considerar jamás".

Este jueves, la asociación europea tomó la decisión de no participar en los torneos organizados por la FIFA, mientras que la norteamericana y caribeña dejó clara su preocupación de vender parte del Mundial a privados.

Ante ello, la comunicación del organismo rector del futbol a nivel mundial afirmó que tomó nota de los comentarios e inquietudes de las confederaciones, los cuales respetan.

Expresó que su compromiso es seguir con un proceso de consulta abierto y democrático, el cual, enfatizó, se vio alterado por informaciones erróneas en los medios de comunicación.

"Continuaremos con este proceso de consulta para garantizar que cada federación miembro tenga la oportunidad de expresar su voto basándose en hechos".

Pero este viernes 31 de julio la postura cambió por completo y el presidente de la FIFA dio por cerrado el tema, al asegurar que la propuesta no seguirá adelante.

Con información de N+