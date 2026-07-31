Vinicius se Aleja del Real Madrid: ¿Qué Equipo de la Premier League lo Fichará?

La telenovela entre Vinicius Jr. y el Real Madrid vive sus peores momentos. El equipo merengue ya le puso un ultimátum al futbolista brasileño, que busca una jugosa extensión de contrato y no quiere ceder en sus pretensiones económicas. En medio hay un tercero en discordia: un equipo inglés que trata de seducir a “Vini”. Esto es lo que sabemos.

Al contrato de Vinicius Jr. con el Real Madrid le queda un año de vigencia, pero se niega a renovar si no le cumplen con ciertas condiciones económicas, entre ellas un sustancial aumento de sueldo.

Medios españoles han señalado de última hora que el club merengue ya le hizo una última y definitiva oferta al delantero: O la acepta o tendrá que cambiar de camiseta. Y no se irá gratis, lo venderán al mejor postor.

Hay que señalar que “Vini” llegó al Real Madrid en julio del 2018. procedente del Flamengo. Desde entonces ha sumado varios trofeos, entre ellos dos Champions League y 3 Ligas de España.

¿Vinicius Jr. Se Va del Real Madrid? Este Equipo de la Premier League Tiene Acuerdo con el Brasileño

En caso de no arreglarse con la directiva madridista, el artillero ya tiene un destino seguro. La prensa inglesa ha señalado que el Arsenal ya tiene un preacuerdo con el jugador, a cambio de una gran mejora salarial.

Habrá que ver si la oferta de los Gunners es lo suficientemente tentadora para el Real Madrid, que no dejará ir a Vinicius tan fácil. Y es que pese a que no logró trascender con Brasil en el Mundial 2026, donde fue eliminado por Noruega en octavos de final, sí fue el jugador más destacado: anotó 4 goles.

Con la llegada de José Mourinho como entrenador del Real Madrid, ningún jugador tiene asegurada la titularidad. Hay que recordar que es un técnico acostumbrado a ganar y si eso implica sentar a una estrella, lo hará como lo hizo con el portero Iker Casillas en su momento.

Con información de N+