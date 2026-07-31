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Vinicius se Aleja del Real Madrid: ¿Qué Equipo de la Premier League lo Fichará?

Luego de meses de tensiones, no hay acuerdo entre el Real Madrid y Vinicius para una extensión de contrato, por lo que analiza oferta de un equipo de la Liga Premier de Inglaterra

Vinicius Jr. todavía no llega a un acuerdo con el Real Madrid para extender su contrato.Vinicius Jr. todavía no llega a un acuerdo con el Real Madrid para extender su contrato. Foto: Getty Images

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