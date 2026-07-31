Seguridad

Poblana No Reconoce Transferencia Bancaria y la Sentencian a 60 Años a Prisión ¿Qué Pasó?

Janeth recibió un depósito de 15 mil pesos y terminó siendo arrestada por seis años tras ser acusada de ser cómplice de un secuestro.

Janeth fue sentenciada injustamente por una transferencia bancaria.Janeth fue acusada injustamente por una transferencia bancaria. Foto: IFDP

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Janeth, una comerciante, fue injustamente condenada a 60 años de prisión por un depósito bancario que no reconoció. La Defensoría Pública logró demostrar su inocencia. Descubre su historia.

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