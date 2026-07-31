Poblana No Reconoce Transferencia Bancaria y la Sentencian a 60 Años a Prisión ¿Qué Pasó?

Una mujer comerciante identificada como Janeth, fue sentenciada a prisión por 60 años luego de recibir una transferencia bancaria de 15 mil pesos, dinero el cual no reconoció, sin embargo, fue investigada por un secuestro.

Janeth contó su historia a través de la Defensoría Pública Federal (IFDP), quienes demostraron que no había pruebas en su contra.

La mujer descubrió que había recibido una transferencia bancaria de 15 mil pesos cuando iba a retirar el dinero de la pensión de su hija, los cuales eran únicamente mil pesos.

En ese momento decidió reportarlo ante la Fiscalía de Puebla, sin embargo, de acuerdo a su testimonio, las autoridades le negaron el apoyo pues como la pandemia estaba activa, decidieron que no era un caso urgente.

Janeth era comerciante por lo que para ella era común compartir sus datos bancarios, pero nunca se imaginó que al perder el control de ellos, pudieran llegar a malas manos.

Un día, la mujer puso su puesto y posteriormente se subió a un domicilio a cuidar a su hijo de solo dos años de edad; En ese momento, llegaron dos mujeres con chalecos que decían "Bienestar" y le informaron que podía ser acreedora de un apoyo del gobierno que se les estaba dando a los comerciantes.

De acuerdo con Janeth, las jóvenes le solicitaron su identificación oficial y su nombre completo, por lo que al brindarles los datos mencionaron "Sí, sí eres tú".

Las mujeres se colocaron unas chamaras de la Policía de Investigación (PDI) y le golpearon las costillas, posteriormente la detuvieron y la trasladaron hasta la Procuraduría de Puebla.

Janeth permaneció seis años en prisión a pesar de ser inocente

Janeth dio su testimonio, sin embargo, le informaron que sería trasladada hasta el penal de Santa Martha Acatitla en México. De acuerdo a su orden de aprehensión, fue detenida por los delitos de organización, pandillerismo, extorsión y secuestro agravado.

La mujer permaneció seis años en el Cereso de Santa Martha Acatitla mientras se llevaban acabo sus audiencias. Al ver que el abogado que le brindaron no le daba resultados favorables, contrató a uno particular, pero tampoco tuvo éxito pues las autoridades correspondientes la terminaron sentenciado a permanecer 60 años en prisión.

Janeth decidió a meter una apelación en donde logró obtener una reducción de sentencia de 10 años, pero todo cambio ante la llegada de la Defensoría Pública Federal (IFDP).

Mujer es acusada injustamente de secuestro tras recibir una transferencia bancaria

Los licenciados federales escucharon el caso de Janeth y decidieron meter un amparo. De acuerdo a la IFDP, la mujer fue víctima colateral de un secuestro.

En este caso, sí hubo víctimas quienes fueron privadas de la libertad por parte de unos delincuentes, sin embargo, a Janeth le cayó un depósito bancario que aparentemente correspondería al pago del rescate.

La Defensoría Pública Federal (IFDP) logró demostrar que Janeth no tenía relación ni contacto con ninguna de las personas que estaban siendo procesadas por este caso, y ninguna de las víctimas la señalaba directamente.

Janeth pudo demostrar su inocencia luego de que no se pudo comprobar cómo los secuestradores dieron con sus datos bancarios, ni tampoco corroboraron que ella hubiera retirado ese dinero.

Con información de N+

MCS