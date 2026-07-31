Seguridad

Rompen Vitrinas para Robar Joyas de Oro y Plata en Negocio del Centro de Puebla

Intensa movilización policial desató el robo con violencia de mercancía en Centro Joyero del centro de Puebla.

Los delincuentes intentaron escapar a pie y en una motocicleta.Los delincuentes intentaron escapar a pie y en una motocicleta. Foto: N+

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Robo con violencia en el Centro Joyero de Puebla: disparos y vidrios rotos alarman a todos. La policía detiene a un presunto asaltante. Más información aquí.

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