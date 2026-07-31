Rompen Vitrinas para Robar Joyas de Oro y Plata en Negocio del Centro de Puebla

Detonaciones de disparos de arma de fuego, el sonido de vidrios al romperse y gritos de miedo, alarmaron a transeúntes y comerciantes del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Este suceso provocó una inmediata movilización de elementos de la Policía Municipal y estatal debido a un atraco perpetrado por un grupo armado en un Centro Joyero de la Calle 5 de Mayo.

El asalto ocurrió poco antes de que el establecimiento terminará sus actividades de este jueves.

Roban con violencia joyas en el Centro Histórico de Puebla

Las primeras investigaciones arrojaron que los delincuentes amagaron a los empleados y rompieron las vitrinas para sustraer los objetos de valor.

Los uniformados acudieron para atender el llamado de emergencia al local ubicado entre la 10 y 12 poniente donde, de acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 5 sujetos armados irrumpieron para robar joyas de oro y plata.

Algunos trabajadores de la zona indicaron que hubo un intercambio de disparos entre los policías y los asaltantes con lo que dio inicio la persecución por las calles cercanas.

Capturan a un presunto asaltante de joyería en Puebla

Los elementos policiales dieron inicio a un operativo de seguridad para ubicar a los responsables, quienes a decir de testigos huyeron en motocicletas y a pie.

Trascendió que, durante la persecución, los policías lograron interceptar al menos a uno de los presuntos asaltantes, quien fue puesto a disposición del ministerio público para ser investigado.

El lugar fue cerrado de inmediato para garantizar la seguridad de los locatarios mientras las autoridades realizaban las acciones legales correspondientes.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR