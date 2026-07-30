Seguridad

Disparan en Plaza Comercial de Puebla durante Presunto Intento de Asalto a Cuentahabiente

Varios vehículos con daños y un ventanal de cafetería roto, dejó una agresión para tratar de robar dinero.

Policía se entrevistaron con testigos del presunto intento de robo.Policía se entrevistaron con testigos del presunto intento de robo. Foto: N+

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Impactante balacera en Plaza Mazarick, Puebla: intentan asaltar a cuentahabiente. Tres autos dañados y un ventanal de cafetería roto. Conoce los detalles.

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