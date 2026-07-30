Disparan en Plaza Comercial de Puebla durante Presunto Intento de Asalto a Cuentahabiente

Durante presunto asalto, disparan en más de ocho ocasiones dentro de la Plaza Mazarick en San Andrés Cholula en Puebla, la tarde de este jueves 30 de julio.

Tres vehículos resultaron con impactos de bala y un proyectil perforó uno de los ventanales de la cafetería Starbucks, ubicada sobre la Vía Atlixcáyotl.

Reportan balacera en Plaza Mazarik de San Andrés Cholula

De acuerdo con primeros reportes, las detonaciones de arma de fuego se derivaron de un presunto intento de robo con violencia a cuentahabiente, que se encontraba en uno de los establecimientos de la plaza.

Según los testigos, los delincuentes arrebataron una bolsa a la víctima, lo que desató un presunto enfrentamiento a balazos en Plaza Mazarik. Los responsables lograron huir con el botín.

No se reportan personas lesionadas después de la serie de disparos. Foto: N+

A la zona acudieron elementos de la Policía Estatal para entrevistarse con testigos de los disparos. Hasta el momento no se reportan personas detenidas, y se desconoce si se perpetró el robo.

Con información de N+

JAPR