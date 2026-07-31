Seguridad

Capturan Objetivo Prioritario en Posesión de Narcóticos en Colonia Pueblitos de Hermosillo

Un joven considerado como objetivo prioritario, fue detenido en posesión de narcóticos en la colonia Pueblitos de Hermosillo, Sonora.

Capturan Objetivo Prioritario en Posesión de Narcóticos en Colonia Pueblitos de HermosilloCapturan Objetivo Prioritario en Posesión de Narcóticos en Colonia Pueblitos de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Capturan a joven de 19 años en Hermosillo con narcóticos. Brandon Azael 'N', objetivo prioritario, vinculado a robos violentos y amenazas a peatones. Conoce más sobre su arresto.

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