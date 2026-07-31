Capturan Objetivo Prioritario en Posesión de Narcóticos en Colonia Pueblitos de Hermosillo

Un joven de 19 años, identificado como Brandon Azael "N", considerado por la Policía Municipal como un objetivo criminal prioritario por su presunta participación en robos con violencia a personas y agresiones contra transeúntes en el sector norponiente de Hermosillo, fue arrestado por delitos contra la salud.



El arresto ocurrió a las 10:50 horas del miércoles, en el cruce de las calles Pueblitos y Agustín Zamora, en la colonia Pueblitos, donde agentes municipales lo interceptaron durante un recorrido de vigilancia.

Al joven le aseguraron cinco envoltorios de presunta marihuana

De acuerdo con el informe policial, al joven le aseguraron cinco envoltorios con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, por lo que fue presentado ante la autoridad correspondiente por el delito de daños contra la salud.



Asimismo, la corporación indicó que Brandon Azael "N" era señalado por vecinos de la zona por presuntamente amenazar a peatones, además de ser identificado como uno de los principales generadores de problemas relacionados con robos con violencia contra personas en ese sector de la ciudad.