Seguridad

Localizan Cuerpos de Un Hombre y Una Mujer en Estado de Descomposición en Hermosillo, Sonora

Los cuerpos de un hombre y el de una mujer en avanzado estado de descomposición fueron localizados en un domicilio de la colonia Coloso Bajo, en el centro-oriente de Hermosillo, Sonora.

Localizan Cuerpos de Un Hombre y Una Mujer en Estado de Decomposición en Hermosillo, SonoraLocalizan Cuerpos de Un Hombre y Una Mujer en Estado de Decomposición en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Descubren cuerpos de un hombre y una mujer en estado de putrefacción en Hermosillo. Investigación en curso.

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