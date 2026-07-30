Localizan Cuerpos de Un Hombre y Una Mujer en Estado de Descomposición en Hermosillo, Sonora

El hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer en avanzado estado de descomposición movilizó la tarde del miércoles a autoridades de los tres órdenes de gobierno hacia la colonia Coloso Bajo, al centro-oriente de Hermosillo.



El reporte se atendió alrededor de las 18:30 horas en un domicilio ubicado al final de la calle C y callejón Cadenera, donde las autoridades encontraron el cadáver de un hombre, hasta el momento en calidad de desconocido, al interior de la vivienda.

La mujer fue localizada en avanzado estado de putrefacción

Al ampliar la búsqueda en el sector, aproximadamente a 70 metros ladera abajo de la falda del cerro, fue localizado el cuerpo semienterrado de una mujer, quien tampoco ha sido identificada y presentaba un avanzado estado de putrefacción.



Personal de Servicios Periciales procesaron la escena y ordenaron el traslado de ambos cuerpos al Servicio Médico Forense para la práctica de las diligencias correspondientes, con el fin de establecer su identidad y las causas de su muerte.