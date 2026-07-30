¿Tienes 18 Años o Más? Mañana Acaba Registro al Apoyo Bienestar de $6000: Así Puedes Asegurarlos

Durante prácticamente todo el mes estuvo abierto el registro al apoyo para hombres y mujeres Bienestar de 6,000 pesos y este viernes 31 de julio 2026 termina el trámite en línea y presencial, por eso acá te decimos a qué hora cierran las inscripciones y cómo asegurar la entrada al programa social.

Desde que arrancó el nuevo proceso de recepción de solicitudes, en una nota te dimos los requisitos y pasos para registrarse al apoyo Bienestar de 6,000 pesos durante el mes de julio 2026. Además, te contamos del otro programa que también cierra inscripciones este viernes 31 y la hora límite para tramitarlo.

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¿A qué hora cierra registro el apoyo para hombres y mujeres Bienestar este 31 de julio 2026?

El programa que termina inscripciones es Jóvenes con Bienestar 2026, el cual entrega un apoyo de 6 mil pesos en una sola ministración y también ofrece los siguientes servicios para quienes resulten beneficiarios:

Vinculación educativa con instituciones públicas de educación primaria, secundaria y/o media superior.

Servicios para el Bienestar.

Si aún no haces tu solicitud hay dos horarios límite para realizarlo. El primero es a las 18:00 horas (6 de la tarde tiempo del centro) en los módulos disponibles del Estado de México. El segundo es a las 23:59 horas del viernes 31 de julio, esto para quienes hacen su pre-registro en línea en imej.edomex.gob.mx.

¿Cómo asegurar el apoyo Bienestar de 6,000 pesos este 31 de julio 2026?

Para aumentar las posibilidades de ser beneficiarios, los aspirantes deben tener a la mano los siguientes documentos, ya sea en formato digital PDF (con tamaño máximo de 10MB cada uno) o impresos en original y copia:

Acta de Nacimiento. Identificación oficial vigente con fotografía. CURP. Comprobante de domicilio (máximo seis meses de antigüedad) Formato Único de Bienestar. Firmar la Carta compromiso de seguimiento a la educación obligatoria.

Ya sea que el pre-registro lo hagas en línea o de forma presencial en módulos, los hombres y mujeres que se inscriban al apoyo Jóvenes con Bienestar este 31 de julio 2026, deben descargar y guardar muy bien su Formato Único de Bienestar (FUB), pues les será solicitado a futuro, en caso de que continúen en el proceso de entrada al programa social en el Edomex.

AO