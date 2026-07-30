Programas sociales

¿Tienes 18 Años o Más? Mañana Acaba Registro al Apoyo Bienestar de $6000: Así Puedes Asegurarlos

El registro para hombres y mujeres Bienestar de 6 mil pesos termina este viernes 31 de julio 2026, por eso checa los requisitos y pasos para asegurar tu inscripción

Tienes 18 años o más termina registro apoyo Jóvenes con Bienestar de 6,000 pesos cómo asegurar en julio 2026El apoyo de 6,000 pesos aún lo pueden solicita hombres y mujeres en julio 2026. Foto: Gobierno del Edomex
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