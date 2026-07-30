Siete Personas, Incluidos 3 Menores, Fueron Rescatadas tras ser Arrastradas en Mar de San Carlos

Siete personas, entre ellas tres menores de edad, fueron rescatadas con vida luego de ser arrastradas mar adentro mientras paseaban en kayak frente a la playa El Tomate, en San Carlos, gracias a un operativo conjunto realizado por elementos del Departamento de Bomberos de Guaymas y personal de la Secretaría de Marina.



De acuerdo con el comandante de Bomberos de Guaymas, Juan Carlos González Vega, el rescate se llevó a cabo alrededor de las 19:00 horas, después de que el fuerte oleaje generado por un cambio en las condiciones del clima volcó los kayaks en los que viajaban los bañistas, quienes quedaron a la deriva.

Fueron rescatadas 7 personas entre los que se encontraban 3 menores de edad

Para las labores de búsqueda participaron rescatistas de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, utilizando dos motos acuáticas de Bomberos y una embarcación tipo Defender de la Marina, logrando poner a salvo a César, de 11 años; Alejandro y Aldo, ambos de 14; Ketsy, de 19; Ángel, de 18; Brianda, de 36, y Erika, de 43 años.



Una vez en tierra firme, las siete personas recibieron atención prehospitalaria por paramédicos de la Cruz Roja. Los tres menores presentaron crisis nerviosa, pero ninguno de los rescatados requirió ser trasladado a un hospital.