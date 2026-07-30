Accidentes

Siete Personas, Incluidos 3 Menores, Fueron Rescatadas tras ser Arrastradas en Mar de San Carlos

Luego de ser arrastradas por el mar cuando paseaban en un kayak, un total de 7 personas junto a 3 menores de edad fueron rescatadas en la playa El Tomate en San Carlos, Sonora.

Siete Personas, Incluidos 3 Menores, Fueron Rescatadas tras ser Arrastradas en Mar de San CarlosSiete Personas, Incluidos 3 Menores, Fueron Rescatadas tras ser Arrastradas en Mar de San Carlos. Foto: Bomberos de Guaymas

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En San Carlos, 7 personas, incluidos 3 menores, fueron rescatadas tras volcarse en kayak. La rápida acción de Bomberos y Marina fue clave. Infórmate más.

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